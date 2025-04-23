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Vatandaşlar parklara akın etti! Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar parklara ve sokaklara döküldü. Ayrıca vatandaşlar, geceyi geçirmek için park ve bahçelere çadır kurdu. Öte yandan İstanbul Valiliği, okul bahçeleri, spor salonları ve camiler deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

İHA
• 23 Nisan 2025 - 18:55 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Nisan 2025 - 18:55 • Son Güncelleme:
1Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 12.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

2Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Beyoğlu’nda paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından evlerinden çıkan vatandaşlar, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki yeşil alanlara akın etti. Bazıları burada sohbet edip piknik yaparken, bazıları ise çadır kurarak geceyi dışarıda geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Deprem anında büyük korku yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, artçı sarsıntı ihtimaline karşı evlerine dönmekten çekindiklerini belirtti.İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Beyoğlu’nda paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından evlerinden çıkan vatandaşlar, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki yeşil alanlara akın etti. Bazıları burada sohbet edip piknik yaparken, bazıları ise çadır kurarak geceyi dışarıda geçirmeye hazırlandıklarını söyledi. Deprem anında büyük korku yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, artçı sarsıntı ihtimaline karşı evlerine dönmekten çekindiklerini belirtti.

3Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

Deprem anında evde olduğunu söyleyen Erdal Çınar, "Deprem anında evde oturuyorduk. Kahvaltıdan sonra sallantıyı hissedince evlere güvenemediğimiz için dışarı çıktık. Geceyi nerede geçireceğimizi bilmiyorum. Çocukların durumuna bağlı olarak geceyi ya arabada ya evde ya da burada geçireceğiz. Benim için bir şey fark etmiyor. Ben 70 yaşında biriyim. Bütün korkumuz çocuklarımız" dedi.

4Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

Televizyon ünitesinin sarsıntısından deprem olduğunu anladığını söyleyen Ayten Yıldırım, "Evde büyük kızım televizyon ünitesinin oradayken sallandığımızı hissettim ve deprem olduğunu anladım. Geceyi evde geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü küçük çocuğum var" ifadelerini kullandı.

5Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

İnanılmaz bir şekilde sallandıklarını söyleyen Gülşah Karslı, "Aynı 17 Ağustos depremi gibiydi. Çok korkunçtu. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Deprem esnasında kızıma havuza götürmüştüm. O esnada havuzdaki sular depremden dolayı çok git gel yapıyordu. Oradan çıktık eve girmeden buraya geldik. Kendimizi güvende hissedene kadar buradayız" diye konuştu.

6Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

Deprem anında evde olduğunu söyleyen Elif Gültekin, "Deprem anında kızım ile evdeydim. Çok sallandık, kızım ve ben korktuk. O yüzden buraya parka indik. Şu anlık geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

7Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

Eflatun Özçelik ise, "Deprem anında telaşla evden kendimizi ve çocuklarımızın ihtiyaçları olabilecek malzemeleri ve çadırı alıp buraya geldik. Geceyi bu çadırda geçirmeyi düşünüyoruz. AFAD'ın açıklamalarına göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

8Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

İstanbul merkezli deprem Tekirdağ’da da hissedildi, paniğe kapılan vatandaşlar korkuyla parklara akın etti.

9Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Edirne'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar parklara ve sokaklara döküldü.

10Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

Depreme ailesi ve çocuklarıyla evde yakalanan Behzat Kuşgun, "Evde oturuyordum baktım televizyon sallanmaya başladı. Film izliyordum, panikle çocuklarımla beraber dışarı çıktım. Hepimiz korkuyoruz, eve girmeyi düşünmüyoruz. Geceyi arabada geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

11Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

Kendisinin depreme otobüste yakalandığını belirten Ayşe Taş, "Eşim aradı evdeydi kendisi. Çekyatta yakalanmış ve beni aradı depremin ne kadar şiddetli olduğunu söyledi. Eve geldim üstümüzde ne bulduysak aldık çıktık dışarıya. Evimize de giremiyoruz, geceyi burada geçireceğiz. Yapacak bir şey yok, hepimiz mağduruz şu anda. Belediyeden destek ve yardım da bekliyoruz bu arada. Allah sonumuzu hayır etsin" ifadelerini kullandı.

12Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

Fehmi Taşkın ise, "Ufak bir korku vardı, fazla bir şey hissetmedik. Sadece mutfak dolapları şiddetli bir şekilde sallandı. Binalarda ve çevredeki yapılarda bir şey hissetmedim. Resmi bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Şu an parktayız ama kararsızız. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz çünkü park kalınacak gibi değil herkes mağdur" diye konuştu.

13Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

İstanbul merkezli meydana gelen deprem, kentin birçok ilçesinde olduğu gibi Pendik’te de hissedildi. Sarsıntının ardından tedirgin olan vatandaşlar, oturdukları binaları terk ederek açık alanlara yöneldi. Çok sayıda kişi Pendik Korusu'na akın etti. Koruda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

14Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

İlk belirlemelere göre ilçede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, Pendik Belediyesi ve AFAD ekipleri ihtimal risklere karşı saha kontrollerine başladı.

15Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğiyle vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Bazı vatandaşların geceyi geçirmek için çadır kurduğu görüldü.

16İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KARAR

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KARAR

İstanbul Valiliği, okul bahçeleri, spor salonları ve camiler deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

17Vatandaşlar parklara akın etti Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı

Deprem anında hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.