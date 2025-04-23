Vatandaşlar parklara akın etti! Hamamda yakalandı, can havliyle peştamallı sokağa fırladı
İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar parklara ve sokaklara döküldü. Ayrıca vatandaşlar, geceyi geçirmek için park ve bahçelere çadır kurdu. Öte yandan İstanbul Valiliği, okul bahçeleri, spor salonları ve camiler deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.
İHA
• 23 Nisan 2025 - 18:55 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Nisan 2025 - 18:55 • Son Güncelleme: