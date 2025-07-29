Van'daki kuyumcuda altın değerinde ağaç! Özel bölmeyle koruma altına alındı

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Zaten bizden önce burada esnaflık yapanlar da ağacı kesmemiş. Biz de kesmeyi hiç düşünmedik. Neden düşünelim ki? Ağaç canlı. Meyvesi var, yaprakları var. Üzerinde böcekler, kuşlar yaşıyor. Bu ağaca kıyamazdık. Dükkanın tam kapısında olmasına rağmen yine de kesmeyi düşünmedik. Asırlık bir ağaç bu 100 yıllık bir ömrü var" dedi.