Van'da otlu peynire özel çalışma! Esnaf üreticiye bilgi verdi

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İHA muhabirine konuşan 27 yıllık peynirci esnafı Mehmet Nar, mart-mayıs aylarında taze peynirin, haziran-ağustos aylarında salamura peynirin, bir ay sonra ise toprak altı (küplerde olgunlaştırılmış) peynirin piyasaya çıktığını söyledi. Üreticilerin getirdiği peynirlerde aşırı tuz kullanımına karşı uyarılarda bulunduklarını belirten Nar, "Çok tuz atıldığında peynirin tadını yakıyor, az olduğunda ise biraz acı oluyor. Biz de tuz az ya da fazla olduğunda üreticiyi uyarıyoruz. Bu şekilde bilgilendirmeler yapınca üreticiler de tuzu kıvamına getirdi. İnşallah bu şekilde devam eder. Artık eskisi gibi değil; biz kendilerini tuz, aroma ve ot konusunda bilgilendiriyoruz. Eskiden baştan savma yapılıyordu, ancak şu an tuz oranına dikkat ediliyor" dedi.