Van'da ailelerin geçim kaynağı oldu! Kadınların elinden toprağın altına giriyor oradan da paraya dönüşüyor

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Bölgede hayvancılığın azaldığını ifade eden Arslan, şunları dile getirdi: "Peynirimizin tadı çok güzel oluyor çünkü kendi mayamızdan yapıyoruz. Peynirimizin güzelliği mayasında gizli. Yaylada şimdi huzur var. Umarım herkes eskisi gibi hayvancılığa başlar. İnşallah daha güzel olacak ve hayvancılık da gelişecek. Eskiden burada 200 bin küçükbaş hayvan vardı. Şimdi hayvancılık yapanların sayısı azaldı."