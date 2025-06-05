Uzun Çarşı bu haliyle son bayramını görüyor! Hatay'da Kurban Bayramı alışverişi için halk Uzun Çarşı'ya akın etti

Olacak o kadar. Yarın arefe günü olduğundan daha kalabalık olacak. Eskiden burada gece 2'lere kadar kapatmıyorduk ve evlerimiz yakındı. Uzun Çarşı'da son bayram olacak ama niyetimiz daha güzel yerler olacak. Burnumun ucu sızlıyor. Çünkü bu çarşıda ben 72 yıldır esnaflık yapıyorum. İnşallah eski haline döner ve Antakyalıların memleketine dönmesini temenni ediyorum" diye konuştu.