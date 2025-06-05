Uzun Çarşı bu haliyle son bayramını görüyor! Hatay'da Kurban Bayramı alışverişi için halk Uzun Çarşı'ya akın etti
Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da afetzede vatandaşlar, Kurban Bayramı alışverişi için Uzun Çarşı'ya akın ettiler. Kurban Bayramı'nın ardından ihya ve inşa süreci başlayacak Uzun Çarşı'da afetzede vatandaşlar son bayram alışverişini yaptılar. Uzun Çarşı ihya ve inşa sürecine gireceği için umutlu olduğunu ifade eden esnaf Murat Ergüç, 'Bugün için birazcık eski günlerimize göre zayıf gidiyor. Kurban Bayramı dolasıyla da kalabalık az olabilir. Deprem bölgesindeyiz, bayram sonrasında bu bölgelerde yeniden yapım, inşaat aşamalarına girecekler. Devletimizden tek ricamız, eski düzenimizi tutturup bir şekilde çarşımızı en kısa sürede bitirmesini temenni ediyoruz' dedi.
İHA
• 05 Haziran 2025 - 09:27 • Son Güncelleme:
İHA
• 05 Haziran 2025 - 09:27 • Son Güncelleme: