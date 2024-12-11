Uzmanların art arda deprem uyarısı yaptığı Tunceli'de afet hazırlık çalışmaları: 7 ilçeye 12 konteyner kent kuruluyor

Buraları aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarını yıktığımız zaman personelin ikamet problemini çözmek için de kullanıyoruz. Tunceli merkez ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarının performans analizlerini yaptırdık. Yıkılması gerekenleri yıkmaya devam ediyoruz. Yapılması gerekenler ile ilgili bakanlıklara teklifleri sunmaya gayret ediyoruz. Yine güçlendirme çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda emniyet ve jandarma personelinden istifade ederek 2 bin 500 kişiye arama-kurtarma eğitimi verdik. Bunun bir afet durumunda ilimize çok fayda getireceğini düşünüyoruz. Tunceli'yi arama-kurtarma okulu yapmak için gayretlerimiz de devam ediyor" dedi.