Uzmanların art arda deprem uyarısı yaptığı Tunceli'de afet hazırlık çalışmaları: 7 ilçeye 12 konteyner kent kuruluyor
Tunceli'de depreme hazırlık kapsamında çalışmalar sürerken, kent merkezinde oluşturulan deprem müdahale konteynerlerini gezen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Uzman görüşlerine göre Erzincan ile Yedisu arasındaki fay hattının bir hamlede kırılması bekleniyor. Biz de geldiğimiz günden beri ilimizi depreme hazırlamak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" dedi.
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
• 11 Aralık 2024 - 16:05 • Son Güncelleme:
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
• 11 Aralık 2024 - 16:05 • Son Güncelleme: