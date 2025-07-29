Uzaklaştırma kararını alan koca kriz geçirdi! Önce çatıya çıktı, sonra mağazayı savaş alanına çevirdi

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Belirtilen adrese gelen ekipler, kolonya ve dezenfektanı gelinliklerin üzerine döküp elinde çakmakla gezen Bahadır T.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Eşinin çocuklarını göstermediğini ve onların velayetini almak istediğini belirten Bahadır T. yine eşinin gelinlik mağazasının sattığını ileri sürüp eylemi bu yüzden yaptığını söyledi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen gelinlikleri parçalamaya devam edip içerideki eşyalara da zarar veren Bahadır T. bir süre sonra ise üst kattan aldığı mutfak tüpünü getirdi.