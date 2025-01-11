Uyutulmaktan ampute edilerek kurtulan Frida, yaşamını 3 bacağıyla sürdürüyor
Sivas'ta yol kenarında bulunup, sol arka bacağı yaralı olan ve teknik yetersizlik nedeniyle uyutulması planlanan 1 yaşındaki at, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerince sahiplenilerek Bursa'ya getirildi. Sol arka bacağı ampute edilen ve 'Frida' adı verilen at, 3 bacağı ile Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde kalıyor.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 11 Ocak 2025 - 11:31 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)
• 11 Ocak 2025 - 11:31 • Son Güncelleme: