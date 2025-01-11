Uyutulmaktan ampute edilerek kurtulan Frida, yaşamını 3 bacağıyla sürdürüyor

Bu sırada yaralı attan haberdar olan HAYTAP'ın Sivas'taki temsilcileri, Emekli Hayvan Çiftliği bulunan Bursa'daki HAYTAP yetkililerini haberdar edince, yaralı hayvan kamyonet ile Bursa'ya getirildi. 'Frida' adı verilen atın sol arka bacağı, başarılı bir ameliyat ile ampute edildi.