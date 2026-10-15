Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?

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AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gültekin'in vefat haberini yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.



Şengüloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Başımız sağ olsun. Ekipler müdahalede bulunmasına rağmen maalesef kurtarılamadı. Otoyolda kazanın ardından kalp krizi geçirmiş. Orada yoldan geçen bir doktor müdahalede bulunmuş. Burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Teşkilatlarımızın başı sağ olsun."