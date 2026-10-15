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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?

15.10.2026 - 16:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından kalp krizi geçiren Gültekin, hastanede yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu duyurdu.

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1Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?

Anadolu Otoyolu'nun Düzce'nin Kaynaşlı mevkisinde Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.Edinilen bilgilere göre, kazanın ardından fenalaşan Gültekin'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Olay yerinden geçen bir doktor tarafından ilk müdahalesi yapılan Gültekin, daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.Ancak doktorların yaklaşık 1,5 saat boyunca sürdürdüğü yoğun müdahalelere rağmen Gültekin kurtarılamadı.

2Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?

Kaza sonrası kalp krizi geçirdi


Yetkililerden edinilen bilgilere göre Dündar Ziya Gültekin, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yaşanan zincirleme trafik kazasının ardından rahatsızlandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılırken, hastanede devam eden tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan olay, hem Üsküdar'da hem de siyasi çevrelerde büyük üzüntü yarattı.

3Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?

Acı haberi Hasan Şengüloğlu duyurdu


AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gültekin'in vefat haberini yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Şengüloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağ olsun. Ekipler müdahalede bulunmasına rağmen maalesef kurtarılamadı. Otoyolda kazanın ardından kalp krizi geçirmiş. Orada yoldan geçen bir doktor müdahalede bulunmuş. Burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Teşkilatlarımızın başı sağ olsun."

4Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?

Otoyoldaki kazada neler yaşandı?


Kazanın, Anadolu Otoyolu'nun Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkiinde Ankara yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazası olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

5Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİYDİ VE NE ZAMAN BAŞKAN VEKİLİ OLDU?


Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da tamamlayan Gültekin, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde eğitim aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

6Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?

Siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başlayan Gültekin, partinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından 2012-2019 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

7Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?

2019 yerel seçimlerinin ardından Üsküdar Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Gültekin, aynı dönemde AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini de üstlendi. Yerel siyasette aktif rol oynayan Gültekin, seçim dönemlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Ayrıca uzun yıllar 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

8Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?

Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Meclisi'nde 8 Eylül 2026 tarihinde yapılan oylamada belediye başkan vekili seçilerek göreve başladı. Yaklaşık bir ay önce üstlendiği bu görevi sürdürürken, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

9Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?


Evli ve 3 çocuk babası olan Gültekin, 1983 doğumlu olması nedeniyle hayatını kaybettiğinde 43 yaşındaydı.

Dündar Ziya Gültekin Hakkında Kısa Bilgiler

Doğum Yılı: 1983
Doğum Yeri: İstanbul / Üsküdar
Yaşı: 43
Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi

Siyasi Parti: AK Parti
Başkan Vekili Seçildiği Tarih: 8 Eylül 2026
Medeni Durumu: Evli
Çocuk Sayısı: 3

10Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?
11Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?
12Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?
13Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti! Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden hayatını kaybetti?

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