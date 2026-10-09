Üretici bayram ediyor! Balıkesir'de hasat başladı: Dekar başına 900 kilo verim

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Bu yıl çeltik için güzel bir sezonun geçtiğini belirten Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, rüzgarların etkili olmamasının çeltik gelişimi için büyük bir avantaj sağladığını ifade etti. Özden, "Çeltik sezonumuz başlamıştır, verimler, randımanlar çok güzel. Sulama sahası genişledikçe çeltik ekimi alanı da genişliyor. Maliyetler yüksek, fiyatlar bir tık daha yukarısı olsa çok iyi olur" şeklinde konuştu.