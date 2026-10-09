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Üretici bayram ediyor! Balıkesir'de hasat başladı: Dekar başına 900 kilo verim

09.10.2026 - 07:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik hasadı başladı. Ekilen alanın 98 bin dekara yükseldiği ilçede, dekar başına 800 ile 900 kilogram arasında alınan rekor verim ve yüksek randıman üreticinin yüzünü güldürüyor.

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1Üretici bayram ediyor! Balıkesir'de hasat başladı: Dekar başına 900 kilo verim

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik hasadı başladı. Yaklaşık 120 ile 140 gün arasında olgunlaşan çeltiğin hasat edilmesiyle birlikte tarlalarda hummalı bir çalışma yürütülüyor.

2Üretici bayram ediyor! Balıkesir'de hasat başladı: Dekar başına 900 kilo verim

Geçtiğimiz yıl 60-70 bin dekar civarında olan çeltik ekim alanının, bu yıl büyük bir artış göstererek 98 bin dekara yükseldiği belirtildi. İlçe genelinde buğday ekim alanlarıyla yarışır hale gelen çeltik üretiminde, iri tane (Baldo) ve orta tane (Osmancık) cinslerinde dekara ortalama 800 ile 900 kilogram arasında verim alınıyor.

3Üretici bayram ediyor! Balıkesir'de hasat başladı: Dekar başına 900 kilo verim

Bu yıl çeltik için güzel bir sezonun geçtiğini belirten Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, rüzgarların etkili olmamasının çeltik gelişimi için büyük bir avantaj sağladığını ifade etti. Özden, "Çeltik sezonumuz başlamıştır, verimler, randımanlar çok güzel. Sulama sahası genişledikçe çeltik ekimi alanı da genişliyor. Maliyetler yüksek, fiyatlar bir tık daha yukarısı olsa çok iyi olur" şeklinde konuştu.

4Üretici bayram ediyor! Balıkesir'de hasat başladı: Dekar başına 900 kilo verim

Kızık Mahallesi'nden çeltik üreticisi ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Kara ise bu yıl ekim ağırlığının baldo türünde olduğuna dikkat çekerek, "Bu sene çeltik verimimiz güzel. Üretici olarak memnunuz, ancak maliyetler bizi düşündürüyor. Çeltikte işçilik az olduğu için mecburen tercih ediyoruz" dedi.

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