Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinÜnlülerin bilinmeyen hastalıkları
HaberlerMagazin Haberleri Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları
• 31 Mart 2022 - 11:37 • Son Güncelleme:

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları

Hollywood yıldızı 67 yaşındaki Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' adı verilen söz yitimi hastalığı teşhisi koyuldu. Bu hastalık ünlü aktörün kariyerini bitirirken daha önce yerli ve yabancı ünlü birçok ünlü ismin geçirdiği hastalık gündeme geldi. Türkiye’de bu ünlü isimlerin başında Arda Kural geliyor. Kural şu sıralar ekranlarda boy göstermeye başlasa da uzun yıllar geçirdiği psikolojik rahatsızlık nedeniyle işini yapamadı. İşte Mehmet Ali Erbil’den Kıvanç Tatlıtuğ’a Hazal Kaya’dan Cem Yılmaz’a ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...

• 31 Mart 2022 - 11:37 • Son Güncelleme:
1Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları
ABONE OL

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin hangi hastalıklara yakalandıklarını biliyor musunuz? İşte hiç bilmediğiniz hastalıkları...

2Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

3Beren Saat

Beren Saat

Güzel oyuncu tırnak yeme hastalığını ilaç tedavisiyle bıraktı.

4Sertab Erener

Sertab Erener

Kolit hastalığı olan Sertap Erener yıllarca Amerika ile Türkiye arasında yoğun bir tedavi süreci gördü. Bu tedaviye yüklü bir miktar harcayan Erener Kolit hastalığını atlattı.

5Sezen Aksu

Sezen Aksu

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

6Beyazıt Öztürk

Beyazıt Öztürk

Bademcikleri oldukça hassas olan ünlü şovmen boğazlarına dikkat etmediği zaman sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Soğuk şeyler yiyip içemeyen Öztürk bademciklerinden oldukça muzdarip...

7Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş 2000'de beyin damarlarında oluşan baloncuk nedeniyle hastanede ölüm kalım savaşı vermişti. Oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

8Defne Samyeli

Defne Samyeli

Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli’nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekolağa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.

9Tuba Ünsal

Tuba Ünsal

Defalarca yüksek ateş, nefes darlığı, karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Tuba Ünsal'ın dünyada çok az kişide rastlanan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) adlı bir hastalığı var. Uzun süre tedavi gören Ünsal şimdilerde sağlığına kavuştu ama sık sık kontrollere gidiyor.

10Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan’ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

11Hazal Kaya

Hazal Kaya

Çoğu ünlülün en büyük sıkıntısı olan tırnak yeme hastalığı Hazal Kaya’nın da başına dert olmuş durumda. Tırnak yeme hastalığının tedavisini görmeyi ve en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyor.

12Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Ünlü komedyenin en büyük sıkıntısı tırnak yeme hastalığı.

13Meryem Uzerli

Meryem Uzerli

Uzun süre magazin gündemini meşgul eden Uzerli,Tükenmişlik sendromuna yakalandığı için Almanya’ya tedavi görmeye gitti.Tedavisi bittikten ve çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Türkiye’ye döndü.Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı olmadığı gibi setlerde her zamanki gibi neşeli ve çalışkan.

14Seda Sayan

Seda Sayan

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

15Arzum Onan

Arzum Onan

Manken ve oyuncu Arzum Onan önce lenf kanseri ile mücadele etti. Lenf kanserini yendikten sonra troid kanseri ile karşı karşıya kaldı.

16Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil

"Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Ünlü şovmen hâlâ sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

17Arda Kural

Arda Kural

Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, bir döneme damga vurmuş ‘Emret Komutanım’, ‘Lise Defteri’, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ gibi yapımlarla adını duyurmuştu. 41 yaşındaki oyuncu, oyunculuğu ve yakışıklılığıyla tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakıyordu. Psikoz teşhisi konulmasının ardından oldukça zor günler geçiren Kural şu günlerde ekranlara geri dönüş yaptı.

18MARILYN MONROE

MARILYN MONROE

Asperger bozukluğu, Kekeme

19KIM KARDASHIAN

KIM KARDASHIAN

Sedef hastası

20JOHN LENNON

JOHN LENNON

Efsanevi Beatles grubunun kurucusu Lennon Disleksi hastası.

21KURT COBAİN

KURT COBAİN

Şizofren (Hastalığının etkisiyle intihar etti)

22ELVIS PRESLEY

ELVIS PRESLEY

Asperger bozukluğu, Migren

23MICHAEL JACKSON

MICHAEL JACKSON

Disleksi

24Bruce Willis

Bruce Willis

Hollywood yıldızı Bruce Willis'e (67) beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi koyuldu. Ünlü yıldızın ailesi tarafından yapılan ortak açıklamada, Willis'in oyunculuk kariyerini bırakacağı bilgisi de yer aldı. (Hürriyet)

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'Göğsün gözüküyor'

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı ikiye böldü! 'Göğsün gözüküyor'

Silikon taktıran Danla Bilic'ten bikinili poz!

Silikon taktıran Danla Bilic'ten bikinili poz!

Alişan'dan üçüncü çocuk açıklaması!

Alişan'dan üçüncü çocuk açıklaması!

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları

Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları