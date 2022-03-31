Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları
Hollywood yıldızı 67 yaşındaki Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' adı verilen söz yitimi hastalığı teşhisi koyuldu. Bu hastalık ünlü aktörün kariyerini bitirirken daha önce yerli ve yabancı ünlü birçok ünlü ismin geçirdiği hastalık gündeme geldi. Türkiye’de bu ünlü isimlerin başında Arda Kural geliyor. Kural şu sıralar ekranlarda boy göstermeye başlasa da uzun yıllar geçirdiği psikolojik rahatsızlık nedeniyle işini yapamadı. İşte Mehmet Ali Erbil’den Kıvanç Tatlıtuğ’a Hazal Kaya’dan Cem Yılmaz’a ünlülerin bilinmeyen hastalıkları...
Magazin dünyasının ünlü isimlerinin hangi hastalıklara yakalandıklarını biliyor musunuz? İşte hiç bilmediğiniz hastalıkları...
Defne Samyeli
Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli’nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekolağa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.
Ajda Pekkan
Ajda Pekkan’ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.
Hazal Kaya
Çoğu ünlülün en büyük sıkıntısı olan tırnak yeme hastalığı Hazal Kaya’nın da başına dert olmuş durumda. Tırnak yeme hastalığının tedavisini görmeyi ve en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyor.
Arda Kural
Yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, bir döneme damga vurmuş ‘Emret Komutanım’, ‘Lise Defteri’, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ gibi yapımlarla adını duyurmuştu. 41 yaşındaki oyuncu, oyunculuğu ve yakışıklılığıyla tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakıyordu. Psikoz teşhisi konulmasının ardından oldukça zor günler geçiren Kural şu günlerde ekranlara geri dönüş yaptı.
Bruce Willis
Hollywood yıldızı Bruce Willis'e (67) beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi koyuldu. Ünlü yıldızın ailesi tarafından yapılan ortak açıklamada, Willis'in oyunculuk kariyerini bırakacağı bilgisi de yer aldı. (Hürriyet)