Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları: 'Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum'

CEYDA DÜVENCİ

“Bitmeyen doğum günü eviyiz biz… Kutlamalar bitmez, ki artık alıştınız… Bak doğum günü kutlaması bayrama karıştı. Dün evlatlar sürpriz yaptı bana… İkisi çalışmış odada, konser hazırlığı yapmışlar… Melisam artık konserlere alıştı… Queen şarkısı ile başladı konser. Ali’nin ilk konseriydi, Beatles repertuarı yapmış. Ablası çok yardımcı oldu sahne korkusunu yenmesine. Önce “yellow submarine” düeti yaptılar sonra solosunu sundu kenara çekildi… konser kızımın ilk bestesi ile son buldu… Bana yapmış besteyi, adı “MOR ÇİÇEK”. Bizim bayram mutluluğumuz… bayram demek bence tam olarak bu demek . İyi bayramlar hepimize (bize her gün bayram, size de öyle olsun)"