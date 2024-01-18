Ünlü şarkıcının kardeşi lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybetti! Ünlü isim sinir krizi geçirdi

KENDİSİNİ ODAYA KAPATMIŞ, KİMSEYLE KONUŞMAMIŞ

Nişanlısı Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile giden Özlem Akman'ın, olaydan 1 gün önce döndüğü, moralinin bozuk olduğu ve kendisini 1 gün boyunca odasına kapatıp, annesi ve ablasıyla konuşmadığı öğrenildi. Özlem Akman'ın, balkona çıkmadan kısa süre önce de telefonda nişanlısıyla tartıştığı belirtildi.