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GündemÜnlü şarkıcının kardeşi lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybetti! Ünlü isim sinir krizi geçirdi
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Ünlü şarkıcının kardeşi lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybetti! Ünlü isim sinir krizi geçirdi

Bursa'da 20 katlı rezidansın 11'inci katındaki dairenin balkonundan düşüp, hayatını kaybeden güzellik uzmanı Özlem Akman'ın (27) ölümüne ilişkin soruşturma sürerken; olaydan sonra yaşananlar, bir site sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yerdeki Özlem'in yakınındaki şarkıcı ablası Esra Akman'ın sinir krizi geçirip, "Canım kardeşim benim, canım" dediği yer aldı.

İHA / DHA
• 18 Ocak 2024 - 14:08 • Son Güncelleme:
İHA / DHA
• 18 Ocak 2024 - 14:08 • Son Güncelleme:
1Ünlü şarkıcının kardeşi lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybetti Ünlü isim sinir krizi geçirdi

Olay, 16 Ocak saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. 20 katlı rezidansta ailesiyle yaşayan güzellik uzmanı Özlem Akman, iddiaya göre; 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Binanın dışında kurulu iskeleye de çarpıp, beton zemine düşen Akman, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

2Ünlü şarkıcının kardeşi lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybetti Ünlü isim sinir krizi geçirdi

Özlem Akman, kurtarılamadı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olay sırasında evde bulunan annesi Gönül Akman, ablası şarkıcı Esra Akman (33), Esra Akman'ın aynı sitede oturduğu sanayici sevgilisi Kaan Y. (45) ile hayatını kaybeden Özlem Akman'ın nişanlısı Eren K. ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

3KENDİSİNİ ODAYA KAPATMIŞ, KİMSEYLE KONUŞMAMIŞ

KENDİSİNİ ODAYA KAPATMIŞ, KİMSEYLE KONUŞMAMIŞ

Nişanlısı Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile giden Özlem Akman'ın, olaydan 1 gün önce döndüğü, moralinin bozuk olduğu ve kendisini 1 gün boyunca odasına kapatıp, annesi ve ablasıyla konuşmadığı öğrenildi. Özlem Akman'ın, balkona çıkmadan kısa süre önce de telefonda nişanlısıyla tartıştığı belirtildi.

4Ünlü şarkıcının kardeşi lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybetti Ünlü isim sinir krizi geçirdi

Ablası Esra Akman'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar.

5Ünlü şarkıcının kardeşi lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybetti Ünlü isim sinir krizi geçirdi

Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi. Bir süre sonra evde olmadığını fark ettik. Aşağı indiğimizde yerde yattığını gördük" dediği öğrenildi.

6KALABALIĞIN MÜDAHALESİ KAMERADA

KALABALIĞIN MÜDAHALESİ KAMERADA

Özlem Akman, dün Özlüce Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olaydan sonra yaşananlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

7Ünlü şarkıcının kardeşi lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybetti Ünlü isim sinir krizi geçirdi

Bir site sakininin cep telefonu ile çektiği görüntülerde; Özlem Akman'ın sitenin bahçesinde hareketsiz halde yattığı, etrafındaki kalabalığın kendisine müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

8Gözyaşları içinde toprağa verildi

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Özlem Akman'ın cenazesi öğle saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Ardından 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özlem Akman'ın naaşı Ertuğrul Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.Olayla ilgili savcılığın tahkikatı sürüyor.