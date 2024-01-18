Ünlü şarkıcının kardeşi lüks rezidansın 10. katından düşerek hayatını kaybetti! Ünlü isim sinir krizi geçirdi
Bursa'da 20 katlı rezidansın 11'inci katındaki dairenin balkonundan düşüp, hayatını kaybeden güzellik uzmanı Özlem Akman'ın (27) ölümüne ilişkin soruşturma sürerken; olaydan sonra yaşananlar, bir site sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yerdeki Özlem'in yakınındaki şarkıcı ablası Esra Akman'ın sinir krizi geçirip, "Canım kardeşim benim, canım" dediği yer aldı.
İHA / DHA
• 18 Ocak 2024 - 14:08 • Son Güncelleme:
İHA / DHA
• 18 Ocak 2024 - 14:08 • Son Güncelleme: