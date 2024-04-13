Ünlü oyuncu 'Rambo Berk' kadının imdadına yetişti hırsızı yakalayıp bağladı
Şişli’de Rus uyruklu bir kadının kiraladığı otomobili çalan şahıs kaçmaya başlayınca kadın ve eşi tarafından motosikletle kovalandı. Bir sokağın çıkışında kıstırılan şahıs kadına bıçak çekince imdadına “Rambo Berk” olarak bilinen ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz yetişti. Hırsızın ellerini bağlayan ünlü oyuncu ona adeta hayatı dersi verdikten sonra polise teslim etti. Yaşananlar kameralara anbean yansıdı.
İSTANBUL (İHA)
• 13 Nisan 2024 - 19:52 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (İHA)
• 13 Nisan 2024 - 19:52 • Son Güncelleme: