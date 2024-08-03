Üniversiteye başlayacak öğrencilere uzmanından tavsiyeler! “Dersi geçeyim yeter” demeyin, zamanla istekler değişir’
YKS tercihleri 4 Ağustos’ta sona erecek. Gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilirken telaşlı süreç başladı. 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarıyla yerleşen adayların hepsi birer üniversiteli olacak. Üniversite hayatı, yetişkinliğe adım atmanın ve aileden uzakta yaşamanın ilk basamağı olarak başta biraz korkutucu olabilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Uzmanı Tekin Şahin, üniversitenin sadece meslek edinmek için bir kapı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, belirsizliğin en büyük endişe kaynağı olduğunu vurguluyor. Şahin, üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere yol gösterici önerilerde bulunuyor.
gazetevatan.com
• 03 Ağustos 2024 - 07:10 • Son Güncelleme:
gazetevatan.com
• 03 Ağustos 2024 - 07:10 • Son Güncelleme: