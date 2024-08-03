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Üniversiteye başlayacak öğrencilere uzmanından tavsiyeler! “Dersi geçeyim yeter” demeyin, zamanla istekler değişir’

YKS tercihleri 4 Ağustos’ta sona erecek. Gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilirken telaşlı süreç başladı. 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarıyla yerleşen adayların hepsi birer üniversiteli olacak. Üniversite hayatı, yetişkinliğe adım atmanın ve aileden uzakta yaşamanın ilk basamağı olarak başta biraz korkutucu olabilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Uzmanı Tekin Şahin, üniversitenin sadece meslek edinmek için bir kapı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, belirsizliğin en büyük endişe kaynağı olduğunu vurguluyor. Şahin, üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere yol gösterici önerilerde bulunuyor.

gazetevatan.com
• 03 Ağustos 2024 - 07:10 • Son Güncelleme:
gazetevatan.com
• 03 Ağustos 2024 - 07:10 • Son Güncelleme:
1Üniversiteye başlayacak öğrencilere uzmanından tavsiyeler “Dersi geçeyim yeter” demeyin, zamanla istekler değişir’

Üniversiteye başlamak eşittir yeni bir hayata başlamaktır. Yeni bir ortam, yeni insanlar, kimisi için başka bir şehir, farklı kültürler... Hepsi birer hayat deneyimi! 4 yıllık sürece adım atacaklar, lise hayatını arkada bıraktı ve yetişkinliğe doğru ilk adımını attı. Biz de bu süreci karşılayacaklar için uzmanından tavsiyeler aldık.

2KAYIT EVRAKLARI EKSİKSİZ OLMALI

KAYIT EVRAKLARI EKSİKSİZ OLMALI

“Üniversiteli olmak için önceliğin kayıt sürecini sorunsuz atlatmak olduğunu” dile getiren PDR Uzmanı Tekin Şahin’in öğrencilere ilk önerisi “kayıt evraklarının eksiksiz olduğuna dikkat edin” oldu. Şahin, “Kayıt yaptırmaya gidildiğinde bir evrağın dahi eksik olması, kayıt döneminin kaçırılmasına dolayısıyla üniversite hayatının başlamadan bitmesine neden olabilir. Bu nedenle evraklar iyice kontrol edilmeli, eksik olmadığından emin olunmalı” dedi. üniversite hayatının başlamadan bitmesine sebep oluyor

3ÇEVREYİ TANIYIN

ÇEVREYİ TANIYIN

Üniversite sürecinde belirsizliğin en büyük endişe sebebi olduğunu belirten Şahin, öğrencilerin ilk olarak okulu ve çevresini tanıması, okul ile kaldığı yerin ulaşım güzergahını öğrenmesi gerektiğini söyledi. Ortamı tanımanın belirsizlik nedeniyle duyulan endişeyi büyük oranda ortadan kaldıracağını ifade eden Şahin, bunun için de üniversitelilerin varsa oryantasyon haftasını kaçırmamalarını tavsiye etti.

4ÇEKİMSER KALMAYIN

ÇEKİMSER KALMAYIN

Yeni ortamların herkes için gerginlik yaratabileceğine dikkat çeken Şahin, çevre edinme konusunda çekimser kalınmamasının çok önemli olduğunu söyledi ve “Üniversite öğrenci kulüpleri, üniversitelerin sosyalleşme ve kendini geliştirme kaynaklarıdır, bu kulüplere üye olmak burada kendine en yakın hissettiğin kulübe girmek sosyalleşme açısından büyük avantaj taşımaktadır.” ifadelerini kullandı ve iletişim konusunda sıkıntı yaşayanlara uyum sorunu yaşamamak için destek almalarını önerdi.

5FARKLI KÜLTÜRLER OLDUĞUNU BİLİN, ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİ AKTİF KULLANIN

FARKLI KÜLTÜRLER OLDUĞUNU BİLİN, ÖĞRENCİ KULÜPLERİNİ AKTİF KULLANIN

Üniversite popülasyonunun lise gibi yerel olmadığını hatırlatan Şahin, her siyasi görüşün, ırkın, dinin, mezhebin olabileceğini düşünerek hareket etmenin önemli olduğunu vurguladı.

6Üniversiteye başlayacak öğrencilere uzmanından tavsiyeler “Dersi geçeyim yeter” demeyin, zamanla istekler değişir’

Sadece meslek edinmek için üniversitenin bir kapı olarak görülmemesini de belirten Şahin, “Derslerden kalan vakitler muhakkak yabancı bir dil öğrenmek için harcanmalı. Bunun için kurslara para vermeye de gerek yok, üniversitelerin kulüpleri bu olanağı sağlıyor. İş arama sürecinde diplomanın önemi giderek azalıyor, çeşitli sertifika programlarına katılınmalı.

7Üniversiteye başlayacak öğrencilere uzmanından tavsiyeler “Dersi geçeyim yeter” demeyin, zamanla istekler değişir’

Üniversiteler kültürel olarak beslenebilecek bir vaha, kütüphaneleri sık sık kullanın. Belki de hayatınızın hiçbir döneminde bu kadar boş bir vakte sahip olamayacaksınız” dedi ve aynı zamanda üniversitelerin farklı memleket popülasyonuna dikkat çekerek arkadaş ilişkileri aracılığıyla bu memleketleri görme, gezme ve tanıma tavsiyesinde bulundu.

8“DERSİ GEÇEYİM YETER” DEMEYİN, ZAMANLA İSTEKLER DEĞİŞİR

“DERSİ GEÇEYİM YETER” DEMEYİN, ZAMANLA İSTEKLER DEĞİŞİR

Üniversite sürecinde en büyük yanılgının ise “Dersi geçeyim yeter” algısı olduğunu söyleyen Şahin, ileride Yüksek Lisans, Erasmus, Farabi, Yandal, Çift Anadalı, Yatay Geçiş yapma imkanlarının ve istediğinin oluşabileceğini hatırlatarak pişman olmamak adına derslere düzenli çalışılıp sınavlardan yüksek not almaya gayret edilmesini önerdi.

9İLK YIL TERCİHİNİZ YURT OLSUN, BURS VEREN YERLERİ ARAŞTIRIN

İLK YIL TERCİHİNİZ YURT OLSUN, BURS VEREN YERLERİ ARAŞTIRIN

Ailelerinden ilk kez ayrılacak öğrencilerin ise öncelikle barınma sorununu halletmesi gerektiğine dikkat çeken Şahin, ilk yılın mutlaka bir yurtta geçirilmesi gerektiğini belirtti ve ekledi:

10Üniversiteye başlayacak öğrencilere uzmanından tavsiyeler “Dersi geçeyim yeter” demeyin, zamanla istekler değişir’

“Eğer ailenizden ilk defa ayrılıyor ve yeni bir şehirde öğrenim görecekseniz ilk tercihinizi yurtlardan yana yapın. Devlet ve özel yurt seçeneklerini detaylı araştırın, yurt imkanlarını öğrenin. Barınma sorunu üniversitelinin en büyük problemi haline geldi, bunun için son günü beklenmeyin” uyarısında bulunan Şahin, bursların önemli olduğunu “bana çıkmaz deyip” sonraya bırakılmaması gerektiğini söyledi ve bunun için de okul platformları üzerinden özellikle de üst sınıflardan burs kaynaklarının sorgulanıp, peşine düşülmesini tavsiye etti.

11AİLELER TEK BAŞINA NE YAPACAK EVHAMINI BİR KENARA BIRAKMALI

AİLELER 'TEK BAŞINA NE YAPACAK' EVHAMINI BİR KENARA BIRAKMALI

Son olarak ailelere seslenen Şahin, “bunun çocuğunuz için yeni bir deneyim olduğunu kabul edin” dedi ve ailelerin kaygılarını çocuklarına çok belli etmemesini önerdi. Bu kaygıların fark edilmeden, çocuğu aileye bağımlı hale getirdiğinin, çocuğun özerkleşmesini engelleyebileceğinin altını çizen Şahin, “tek başına ne yapacak” evhamı sadece üniversite süreciyle sınırlı kalmayıp iş hayatında ve özel yaşamda da problemler yaşanmasına neden olabileceğini vurguladı.