Üniversiteye başlayacak öğrencilere uzmanından tavsiyeler! “Dersi geçeyim yeter” demeyin, zamanla istekler değişir’

“Eğer ailenizden ilk defa ayrılıyor ve yeni bir şehirde öğrenim görecekseniz ilk tercihinizi yurtlardan yana yapın. Devlet ve özel yurt seçeneklerini detaylı araştırın, yurt imkanlarını öğrenin. Barınma sorunu üniversitelinin en büyük problemi haline geldi, bunun için son günü beklenmeyin” uyarısında bulunan Şahin, bursların önemli olduğunu “bana çıkmaz deyip” sonraya bırakılmaması gerektiğini söyledi ve bunun için de okul platformları üzerinden özellikle de üst sınıflardan burs kaynaklarının sorgulanıp, peşine düşülmesini tavsiye etti.