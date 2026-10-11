Üniversiteli Zehra erkeklere meydan okuyor! Oto bakımda kadın eli fark yarattı

3

Trafikte erkek sürücüler olduğu kadar kadın sürücüler de oldukça fazla. Kadın sürücüler, aracımı yıkamaya acaba ben mi götürsem, eşim mi götürse, ağabeyim veya babam mı götürse diye sürekli bir tereddütte kalıyor. Kadın çalışanların az olduğu bir bölüm olduğu için, bu sektöre kadın eli değsin dedim ve başladım. Başlarda gelen müşterilere araca uygulanan, bir cilada, bir kaplamada veya bir PPF uygulamasında neler olduğunu anlattığımda bir kadın müşterimiz, 'Sen nereden biliyorsun bunları' dedi. Ben yapıyorum dedim. Mutlu oldu. ‘Kadın eli değiyor’ dedi" ifadelerini kullandı.