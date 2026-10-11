Üniversiteli Zehra erkeklere meydan okuyor! Oto bakımda kadın eli fark yarattı
Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencisi Zehra Karamuk (23), oto yıkamacıda araçlara pasta, cila, seramik kaplama ve boya koruma filmi olan PPF uygulaması yapıyor. Karamuk, "Hedefim, eğitimlerimi tamamladıktan sonra kendime ait bir iş yeri açmak" dedi.
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Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Karamuk, küçük yaşlarda başlayan otomobil tutkusunu 3 yıl önce mesleğe dönüştürdü. Edirne'de oto yıkamacıda çalışan Karamuk, aldığı eğitimlerin ardından araçlara pasta, cila, seramik kaplama ve boya koruma filmi olan PPF uygulaması yapmaya başladı. Çocuk yaşlarda arkadaşlarıyla evcilik oynamak yerine babasına ait otomobile ilgi duyduğunu ve babasıyla aracı yıkadıklarını anlatan Karamuk, "Sürekli babamdan arabayla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. Babamın uyuduğu zamanlarda otoparka inerek arabasını silip yıkamaya çalışıyordum" dedi.
Arabalara olan ilgisini bilen arkadaşlarının tavsiyesiyle oto yıkamacıda işe başladığını anlatan Zehra Karamuk, hem üniversiteyi hem de çalışma hayatını birlikte götürdüğünü söyledi. Karamuk, "Hiç kadın yok, olur mu, yapabilir miyim diye tereddüt ettim. Sonra kadın şoförler var, en azından kadın eli değmiş gibi bir hissiyat uyandırması açısından mantıklı olabilir dedim.
Trafikte erkek sürücüler olduğu kadar kadın sürücüler de oldukça fazla. Kadın sürücüler, aracımı yıkamaya acaba ben mi götürsem, eşim mi götürse, ağabeyim veya babam mı götürse diye sürekli bir tereddütte kalıyor. Kadın çalışanların az olduğu bir bölüm olduğu için, bu sektöre kadın eli değsin dedim ve başladım. Başlarda gelen müşterilere araca uygulanan, bir cilada, bir kaplamada veya bir PPF uygulamasında neler olduğunu anlattığımda bir kadın müşterimiz, 'Sen nereden biliyorsun bunları' dedi. Ben yapıyorum dedim. Mutlu oldu. ‘Kadın eli değiyor’ dedi" ifadelerini kullandı.
Sektörde 3 yıldır çalıştığını ve işiyle ilgili eğitimleri almayı sürdürdüğünü söyleyen Karamuk, "Hedefim, umarım nasip olursa sertifikalarımı alıp bütün eğitimlerimi tamamladıktan sonra kendime ait bir iş yeri açmak. Ailem yurt dışında yaşıyor. Oraya gitmeyi düşünebilirim.
Türkiye dahil olmak üzere şubeleşmeye gidebilecek derecede büyük bir işletme sahibi olmak çok isterim. Bu sektörde cinsiyet ayrımı yok. Sektörün ne olduğu hiç fark etmez. Nasıl arabayı bir kadın, bir hanımefendi kullanabiliyorsa aynı zamanda bu arabanın iç dışından, pasta cilasından, motorundan veya herhangi bir elektronik aksamından, bilgili olmak kesinlikle çok çok daha mantıklı" diye konuştu.
'KADIN MÜŞTERİLERİMİZ MERAKLA GELMEYE BAŞLADILAR'
İşletme sahibi Nevzat Özel (41) ise kadın çalışanların sektörde fark yaratacağını düşündüklerini söyleyerek, "Sektöre girdiğimden beri hep bir kadın çalışanımızın burada fark yaratacağını düşünüyordum. Eski ortaklarımla beraber sürekli bunun tartışmasını da yapıyorduk. Tutar mı, tutmaz mı diye ama her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de 'neden olmasın' ile başladık.
Neden bir uygulama kısmında, bir pasta-cila, seramik kaplama, cam filmi veya PPF neden yapamasınlar dedik. Sonrasında Zehra arkadaşımız geldi. Bir iş başvurusunda bulundu. Bu işe bir merakı olduğunu söyledi. Bizim de zaten böyle bir talebimiz vardı. İlk başta biraz heyecanlıydı ama zamanla üstesinden gelebileceğine inandığımız için biz de bu destek olmaya karar verdik.
Olumlu dönüşler de aldık. Kadın müşterilerimiz merakla gelmeye başladılar. 'Gerçekten bu işi yapan bir kadın var mıymış' diye geldiler. İlk başta biraz korkuları vardı. Sonrasında kendi isteğiyle ve verdiğimiz eğitim doğrultusunda üstesinden geldi. Zamanla baktık pasta cilayı da yapabiliyor. Sonra bununla yetinmedi. 'Ağabey, seramik kaplamayı öğrenmek istiyorum' dedi. Seramik kaplamayı da öğrettik. Başarılı bir şekilde yapabiliyor" ifadelerini kullandı.
Zehra Karamuk'un çalışmasıyla olumlu tepkiler aldıklarını da söyleyen Özel, "Sosyal medyada kadın çalışanınızın olduğunu görünce merakla gelmeye başlayan kadınlar oldu. Gerçekten yapabiliyor mu diye sırf deneme amaçlı araçlarını bırakanlar da oldu. Oturup merakla izleyenleri de gördük. Maddi manevi ekmeğini yemeye başladık. Biz de böyle bir şeye önayak olduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz" dedi.