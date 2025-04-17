Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemÜniversiteden mezun olup köye yerleşti! Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü
HaberlerGündem Haberleri Üniversiteden mezun olup köye yerleşti! Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü

Üniversiteden mezun olup köye yerleşti! Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü

Üniversiteyi bitirdikten sonra ata mesleğine merak saran genç girişimci, devletten aldığı hibe ile modern tesis kurup yurt dışına açılmayı hedefliyor. Siirt'te yaşayan 28 yaşındaki Ahmet Akın, dört kuşaktır arıcılık yapan ailesinin üretimine devletten aldığı destekle katkı sunacak. Babası ve ağabeyiyle birlikte organik bal ürettiğini ifade eden Akın, 'Üniversiteden mezun olduktan sonra 4 kuşaktır devam eden dede mesleğimiz arıcılığa merak sardım. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını duymuşum. Hibe destek için başvurdum. Daha sonra proje miktarı olan 1 milyon 122 bin liranın yüzde 50 hibe desteğiyle bu işe başladım' dedi.

AA
• 17 Nisan 2025 - 11:36 • Son Güncelleme:
AA
• 17 Nisan 2025 - 11:36 • Son Güncelleme:
1Üniversiteden mezun olup köye yerleşti Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü

Lisans mezunu Akın, ailesinin 4 kuşaktır sürdürdüğü arıcılığa merak sarınca geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvurdu.

2Üniversiteden mezun olup köye yerleşti Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü

Başvurusu onaylanan, arı yetiştiriciliği eğitimine de katılan Akın'a sertifikanın yanı sıra 400 polen tuzaklı boş kovan ve makine ekipman desteği verildi.

3Üniversiteden mezun olup köye yerleşti Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü

Pervari'nin 2047 rakımlı Çemikare Yaylası'nda arıcılığa başlayan Akın, organik bal üreterek aile mesleğini sürdürüyor. Ahmet Akın, AA muhabirine, devletten aldığı destekle ata mesleği arıcılık yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

4BU İŞİ AŞKLA YAPIYORUZ

'BU İŞİ AŞKLA YAPIYORUZ'

Babası ve ağabeyiyle birlikte organik bal ürettiğini ifade eden Akın, "Üniversiteden mezun olduktan sonra 4 kuşaktır devam eden dede mesleğimiz arıcılığa merak sardım.

5

'

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını duymuşum. Hibe destek için başvurdum. Daha sonra proje miktarı olan 1 milyon 122 bin liranın yüzde 50 hibe desteğiyle bu işe başladım. Burada hem fenni arıcılık hem de Pervari yöresine özgü 'sepet örme kara kovan balı' üretiyoruz." dedi.

6Üniversiteden mezun olup köye yerleşti Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü

Kovanları yazın Çemikare Yaylası'na kışın da Siirt merkezdeki Kezer bölgesine bıraktıklarını anlatan Akın, florası zengin olan bölgenin organik bal üretimi için de çok ideal olduğunu kaydetti.

7Üniversiteden mezun olup köye yerleşti Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü

Herkese devlet desteklerinden yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Akın, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bu teşvik programlarının devam etmesini istiyoruz. Bu işi aşkla yapıyoruz. Arıcılık bizim mesleğimiz. Devletin verdiği destekler daha da teşvik edici oluyor. Arıcılığa merakı olanlar var. Onlara da tavsiye ediyorum." diye konuştu.

8Üniversiteden mezun olup köye yerleşti Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü

Akın, bal ve arı ürünlerine yoğun rağbet olduğunu dile getirerek, bu talebi karşılamak için kendi markalarıyla organik üretim yapmayı amaçladığını belirtti. İşini büyütmek istediğini anlatan Akın, "Hedefim 400 kovanı 800 kovana çıkartmak." dedi.

9Üniversiteden mezun olup köye yerleşti Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü

Ahmet Akın'ın ağabeyi Devran Akın da babasıyla 30 yıldır arıcılık yaptığını anlatarak, kardeşinin de bal üretimine başladığını belirtti. Ailece bu işi yapmanın kendilerine heyecan verdiğini dile getiren Akın, şunları söyledi:

10Üniversiteden mezun olup köye yerleşti Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü

"Ben de iki üniversite bitirdim ancak dedemin babası, dedem, babam ve bizler 4. kuşak olarak bu işi yapıyoruz. Pervari balına İstanbul, İzmir ve Ankara ile Avrupa'dan talep söz konusu. Türkiye'nin dört bir yanına bal gönderiyoruz.

11Üniversiteden mezun olup köye yerleşti Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü

Destek alabilirsek balın yanı sıra arı sütü, polen, propolis ve arı zehri üretmeyi de düşünüyoruz. Kardeşim Ahmet ile bu işi sürdüreceğiz. Avrupa hatta dünyaya açılmayı hedefliyoruz."

12Üniversiteden mezun olup köye yerleşti Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Sait Ertaş da girişimci Ahmet Akın'ın sağlanan bu destek sayesinde kendisi gibi üniversite mezunu olan ağabeyi ile arıcılığı sürdürdüğünü, iki kardeşin fenni kovanın yanı sıra geleneksel sepet kovanı üretimi de yaptıklarını belirtti.

13Üniversiteden mezun olup köye yerleşti Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü

​​​​​​​Ertaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında geçen yıl 62 milyon lira tutarındaki 52 projeye 31 milyon lira hibe destek sağlandığını kaydetti.