Üniversiteden mezun olup köye yerleşti! Ata mesleğini devletten aldığı hibe ile büyüttü
Üniversiteyi bitirdikten sonra ata mesleğine merak saran genç girişimci, devletten aldığı hibe ile modern tesis kurup yurt dışına açılmayı hedefliyor. Siirt'te yaşayan 28 yaşındaki Ahmet Akın, dört kuşaktır arıcılık yapan ailesinin üretimine devletten aldığı destekle katkı sunacak. Babası ve ağabeyiyle birlikte organik bal ürettiğini ifade eden Akın, 'Üniversiteden mezun olduktan sonra 4 kuşaktır devam eden dede mesleğimiz arıcılığa merak sardım. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını duymuşum. Hibe destek için başvurdum. Daha sonra proje miktarı olan 1 milyon 122 bin liranın yüzde 50 hibe desteğiyle bu işe başladım' dedi.
AA
• 17 Nisan 2025 - 11:36 • Son Güncelleme:
AA
• 17 Nisan 2025 - 11:36 • Son Güncelleme: