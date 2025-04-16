Üniversite hocası öğrencisiyle duvar yaptı! 8 şiddetindeki depreme dayanıklı içinde beton yok
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Türer, 7 bin yıldır kullanılan ve yapılan testlerde 8 büyüklüğündeki depreme dayandığı ortaya koyulan yüzde 100 doğal duvar yaptıklarını açıkladı. Türer, 'Bilinen Rammed Earth, sıkıştırılmış toprak malzeme içeren bir duvardır. İçinde killi, kumlu malzemeler bulunur. Bunları en uygun nem oranında ıslatıyorsunuz ve sonra katmanlar halinde bir tokmakla vurarak sıkıştırıyorsunuz. Her katmanın kalınlığı 5 ila 10 santim kadar oluyor. Ancak dünyada kullanılan sisteme ek, bazı yenilikler geliştirdik. Bunlardan en önemlisi sıkıştırılmış toprağın içine koyduğumuz dairesel halka şeklinde donatılardır' dedi.
• 16 Nisan 2025 - 09:32 • Son Güncelleme:
• 16 Nisan 2025 - 09:32 • Son Güncelleme: