Üniversite hocası öğrencisiyle duvar yaptı! 8 şiddetindeki depreme dayanıklı içinde beton yok

Bu sebeplerle deprem kuvvetleri de düşürülüyor." Yani bu sistemle inşa edilen yapılar oldukça dayanıklı. Peki dünyada örnekleri var mı? 7 bin yıldır ayakta olan ve sıkıştırılmış toprağın antik kullanımına dair en net kanıtları sunan bir yapı var. MÖ 9-7 bin yıla tarihlenen Bereketli Hilal ve Çin'deki M.Ö. 5000'e tarihlenen Yangshao ve Longshan kültürleri gibi Neolitik arkeolojik alanlarda bulundu. M.Ö. 2000'e gelindiğinde, sıkıştırılmış toprak mimari teknikleri Çin'de duvarlar ve temeller için yaygın olarak kullanılıyordu.