Ümraniye'de bir özel hastane vakası daha! Anne adayını serum takıp gönderdiler bebeği öldü, kendisi ölümden döndü

'ÇOCUĞUMUN VEFAT ETTİĞİNİ ÖĞRENDİM'

Baba Korkmaz, “Dahiliye doktorunun yanına gittiğimizde, eşime hamile olup olmadığını sordu. Eşim hamile olduğunu söylediğinde ise, 'Burada ne işin var senin doğumhaneye gitmen gerekiyor' dedi. Çünkü çok şiddetli sancısı ve ağrısı vardı. Biz de doğumhaneden geldiğimizi ve nöbetçi doktorun dahiliye bölümüne sevk ettiğini söyledik. Bizi bir odaya aldılar. İki tane serum verdiler. Eşimin bu süreçte ağrısı hiç dinmedi ve devam etti. Sadece ilacı yazdı ve bizi yukarıya sevk etti. Nöbetçi hemşire eşimin ağrılarının devam ettiğini ve bununla alakalı ne yapabileceğimizi sorduğumda, ilaçların etkisini birkaç saate göstereceğini ve yapacakları hiçbir şeyin olmadığını söylediler. Serumlar bittiğinde bizi taburcu ettiler. Sabaha doğru eşim, sancılarının devam ettiğini ve kanaması olduğunu söyledi. Tekrar apar topar hastaneye geldik. Normal kontrollerimizi yapan kendi doktorumuz ile karşılaştık. Acil olarak odaya alarak 'Eyvah' dedi. Cihaza soktuktan sonra bana çocuğun kalbinin durduğunu söyledi. Neden daha önce gelmediğimizi sordu. Ben ise gece buradaydık, acildeki nöbetçi doktorun bizi dahiliyeye yönlendirdiğini söyledim. 'Nasıl olur?' diyerek tepki gösterip, acilen doğumhaneye almamız gerektiğini söyleyerek çocuğun kalbinin durduğunu söyledi. 2,5-3 saat boyunca bize sonuç ile alakalı herhangi bir dönüş yapılmadı. Bizi sürekli oyaladılar. Biz içeriden iyi bir haber gelecek diye beklerken 3 saat sonra eşimin ciddi kan kaybı yaşadığını, kalbinin durduğunu, kalp masajı yaparak hayata döndürdüklerini ve çocuğumun da vefat ettiğini öğrendim" dedi.