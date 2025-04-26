Uluslararası Urla Enginar Festivali başladı

"Urla enginarı bir kültür"

Enginarın sadece bir sebze değil, aynı zamanda bir kültür, bir gelenek ve halkın gözünde adeta bir hazine olduğunu vurgulayan enginar üreticisi Ercan Çevikarslan (58), "Karaciğere, tansiyona, şekere olan faydalarıyla bilinen enginar, Urla'nın en değerli mahsullerinden biri. Her yıl düzenlenen ve üç gün süren Enginar Festivali, yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırlıyor. Festival boyunca tezgahlar çeşit çeşit enginar ürünleriyle dolup taşıyor. Enginar reçeli, turşusu, tatlısı hatta sapından yapılan salatası bile var. Satışlar güzel, ziyaretçilerin ilgisi yoğun. Urla halkı da gelen konuklara içtenlikle yaklaşıyor. ‘Onlar bize iyi davranıyor, biz de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz' diyorlar. Eğer yolunuz Urla'ya düşerse, bu üç günlük lezzet ve sağlık şölenini kaçırmayın. Enginarın her halini tadın, üreticilerle sohbet edin, doğallığın ve emeğin kıymetini bir de Urla'da hissedin" dedi.