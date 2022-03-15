Ukrayna'yı işgalin Rusya'ya faturası ağır oldu! Fiyatlar uçtu, ürünlere kısıtlama geldi! 'Keşke alsaydık' deyip açıkladı: Yiyecek kıtlığı...

Ekaterina, Zoom da engellenirse uluslararası grup derslerini nasıl yürüteceklerini bilmiyor ve çok kaygılı çünkü internet platformlarını bir Ukrayna şirketinin yönettiğini söylüyor."Uzun zamandır birlikte çalıştığımız halde bir anda her şeyi durdurdular. Onlardan çok memnunduk ve işlerini çok iyi yapıyorlardı. Şimdi hem onlar için hem kendimiz için hem de bütün bu durum için çok üzgünüz" diye ekliyor.