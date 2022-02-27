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MagazinUkrayna'nın eski güzeli harekete geçti! Takipçilerine mesaj verdi...
HaberlerMagazin Haberleri Ukrayna'nın eski güzeli harekete geçti! Takipçilerine mesaj verdi...
• 27 Şubat 2022 - 11:31 • Son Güncelleme:

Ukrayna'nın eski güzeli harekete geçti! Takipçilerine mesaj verdi...

2015 Ukrayna Güzeli Anastasiia Lenna, Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine harekete geçti. Sosyal medya hesabından silah kuşandığı görüntüleri paylaşan tescilli güzel takipçilerine "Rusya'ya karşı harekete geçin" mesajı gönderdi. Lenna, verdiği pozlarla Ukraynalılara çağrıda bulundu.

• 27 Şubat 2022 - 11:31 • Son Güncelleme:
1Ukraynanın eski güzeli harekete geçti Takipçilerine mesaj verdi...
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2015 yılında henüz 24 yaşındaykenUkrayna Güzeli seçilerek tacın sahibi olan Anastasiia Lenna, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine harekete geçti.

2Ukraynanın eski güzeli harekete geçti Takipçilerine mesaj verdi...

Sosyal medyada çok aktif olan ve çok sayıdaki takipçisine seslenen Lenna, takipçilerine savaşta yer almaları için çağrıda bulundu.

3Ukraynanın eski güzeli harekete geçti Takipçilerine mesaj verdi...

Şık kıyafetli ve topuklu ayakkabılı ya da bikinili fotoğrafları paylaşmayı bırakan ve kamuflaj kıyafeti giyerek eline tüfek alan Lenna, Ukrayna’nın direnişine katkıda bulunmak için tavsiyeler de verdi.

4NATO’YU ELEŞTİRDİ

NATO’YU ELEŞTİRDİ

Kişisel Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde Lenna, silahlarla poz veriyor. Türkiye’de bir halkla ilişkiler uzmanı olarak çalıştığı öğrenilen Lenna geçmişte atıcılık ve savaş tatbikatlarına katıldığını ve bu konuda eğitim aldığını da dile getirdi.

5Ukraynanın eski güzeli harekete geçti Takipçilerine mesaj verdi...

Yaklaşık 40 bin takipçisi olan Lenna dün gece çok sert ifadeler kullandı. Genç kadın, “Ukrayna sınırını, ülkemizi işgal etme amacıyla geçen herkes öldürülecektir” diyerek Rus askerlerine gözdağı verdi. Lenna, NATO’yu da eleştirerek, “Ordumuz, NATO’nun yardım etmesi gerektiği gibi mücadele veriyor” yorumunu yaptı.

6Ukraynanın eski güzeli harekete geçti Takipçilerine mesaj verdi...

Kiev’deki Slavistik Üniversitesi’nde pazarlama eğitimi alan Lenna ayrıca ülkedeki bütün trafik levhalarının da kaldırılması gerektiğini söyleyerek, bu sayede askerlerin nereye gideceğini bilemeyeceğini dile getirdi.

7Ukraynanın eski güzeli harekete geçti Takipçilerine mesaj verdi...

Lenna, “Bütün yol işaretleri ve şehirlerin dışındaki göstergeleri kaldırmak gerekiyor. Düşman bölgeyi tanımıyor, bu sayede onları alt edebiliriz” dedi.

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