• 27 Şubat 2022 - 11:31 • Son Güncelleme:
Ukrayna'nın eski güzeli harekete geçti! Takipçilerine mesaj verdi...
2015 Ukrayna Güzeli Anastasiia Lenna, Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine harekete geçti. Sosyal medya hesabından silah kuşandığı görüntüleri paylaşan tescilli güzel takipçilerine "Rusya'ya karşı harekete geçin" mesajı gönderdi. Lenna, verdiği pozlarla Ukraynalılara çağrıda bulundu.
• 27 Şubat 2022 - 11:31 • Son Güncelleme:
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2015 yılında henüz 24 yaşındaykenUkrayna Güzeli seçilerek tacın sahibi olan Anastasiia Lenna, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine harekete geçti.
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Yaklaşık 40 bin takipçisi olan Lenna dün gece çok sert ifadeler kullandı. Genç kadın, “Ukrayna sınırını, ülkemizi işgal etme amacıyla geçen herkes öldürülecektir” diyerek Rus askerlerine gözdağı verdi. Lenna, NATO’yu da eleştirerek, “Ordumuz, NATO’nun yardım etmesi gerektiği gibi mücadele veriyor” yorumunu yaptı.
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