Ukraynalılar ülkeyi terk ediyor! Avrupa Birliği açıkladı: 5 milyon kişi...

20 BİN 550 UKRAYNA VATANDAŞI TÜRKİYE'DE

Göçnet altyapısı ve bilgisayarda parmak izi alma ekipmanlarıyla donanmış 2 hizmet tırı ve ilave personelin Edirne'ye, bir hizmet tırının da Kırklareli'ne sevk edildiğini bildiren Çataklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Görevlendirilen personel tarafından sınır kapılarında geçişlerde kolaylık ve işlemlerin hızlı sonuçlanması sağlanmaktadır. Bu kapsamda 24 Şubat'tan bu yana tüm hudut kapılarımızdan 20 bin 550 Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye giriş yapmıştır.



Ülkemiz ile Ukrayna arasında geçerli vize muafiyeti anlaşması kapsamında Ukrayna vatandaşları ülkemize pasaport veya kimlikle giriş yapabilmekte ve 90 güne kadar vize muafiyetiyle yasal olarak ülkemizde kalabilmektedir.