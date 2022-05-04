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DünyaUkraynalılar böyle ‘intikam’ aldı! Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...
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Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı! Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle sürüyor. Rus işgalinin ve süren savaşın adeta sembolü haline gelen ‘Z’ harfi bu kez Ukraynalılar tarafından kullanıldı. Rus askerlerinden intikam almak isteyen Ukraynalı askerler ölmüş düşman askerlerinin cesetleriyle Rusya’ya korkutucu bir mesaj yolladı…

• 04 Mayıs 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
• 04 Mayıs 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
1Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

Rus tanklarının, askeri araçların, sporcuların hatta Putin yanlısı sıradan Rus vatandaşların üzerinde bile rastlanmaya başladı… Oyuncak firmaları üzerinde bu sembolüm olduğu oyuncak tankları satışa çıkardı.

2Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

Z harfi zaman içinde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının en büyük sembolü haline geldi.

3Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

Kiev ve çevresini ele geçirmekten vazgeçen Putin, birliklerini Donbass yönüne çevirmişti. Bu bölgeye yakın ve stratejik konumundan dolayı çok önemli olan Harkov kentinde rastlanan manzaralar ise görenleri adeta şoke etti.

4Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

Ukrayna ordusu Rus askerlerini Harkov yakınlarındaki bir kasabadan temizlerken arkalarında bıraktıkları görüntülere bakmak çoğu insan için çok zor. Şehre yakın bir kasabayı ele geçiren birlikler öldürdükleri Rus askerlerinin cesetlerini Z harfi gibi görünecek şekilde dizdiler.

5Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

AP tarafından fotoğraflanan bu an görenlerin kanını dondurdu ve ‘Ukraynalı askerler Rus askerlerine misilleme yaptı’ şeklinde yorumlandı.

6DONBASS YOLUNU KESTİLER

DONBASS YOLUNU KESTİLER!

Harkov’a 50 kilometre uzaklıktaki Staryi Saltiv kasabasını Ruslardan alıp yeniden ele geçirmeyi başaran Ukrayna birlikleri aynı zamanda Rusya ordusunun Donbass’a uzanan tedarik yolunu da kesmiş oldu.

7Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

İlerleyen Ukrayna birliklerinin ardından Harkov'dan çıkan gazeteciler, yakındaki kırsal bölgeyi "açık hava mezarlığı" olarak tanımladılar; sokaklar ve tarlalar sahipsiz yatan cesetlerle doluydu.

8Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

Bunların arasında en korkunç manzaralardan biri, 'Z' harfi şeklinde yerleştirilmiş Rus askerlerin cesetleriydi. Sivillerin cesetleri ise apartmanların içinde ve yakınlardaki yanmış araçlarda bulundu.

9HEPSİ SAVAŞ SUÇU...

HEPSİ SAVAŞ SUÇU...

Tüm bu görüntüler aslında işlenen savaş suçlarının da kanıtı… Öte yandan bölgede çekilen görüntüler, Ukrayna topçularının Donbass'ın kontrolü için ağır çatışmalar devam ederken, İzyum'un batısında, daha güneyde bir Rus zırhlı araç konvoyunu imha ettiğini gösterdi.

10Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

Amerikan istihbaratı, Rusya'nın dün Ukrayna içindeki hedeflere karşı 30 füze fırlattığını, topçuların ise birliklerin saldırması için onları yumuşatmak amacıyla savunma pozisyonlarını vurmaya devam ettiğini söyledi. Pentagon, ağır bombardımana rağmen, Rusya'nın kazanımlarının az olduğunu açıkladı.

11RUSYA YAVAŞ İLERLİYOR

RUSYA YAVAŞ İLERLİYOR

Moskova kuvvetleri, Severodonetsk, Lysychansk, Slovyansk ve Kramatorsk şehirlerini savunan Ukrayna birliklerini kuşatmaya çalışırken, Popansa çevresinde ve daha kuzeydeki Lyman kasabasında sadece küçük ilerlemeler kaydedebildi.

12Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

Her iki tarafın da bölgede ağır kayıplar verdiği söyleniyor, ancak Rusya'nın kayıplarının Ukrayna'nınkinden daha kötü olduğu düşünülüyor.

13Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

ABD, Rusya'nın yavaş ilerlemesinin, birliklerin Kiev'i ele geçirme çabalarındaki başarısızla parçalandıktan sonra birlikleri korumaya çalışan komutanların verdiği ya da veremediği emirlerden kaynaklandığını söylüyor.

14Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

Bu arada, Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikalarının içine hapsolmuş Ukrayna güçleri, 48 saatlik ateşkesin 100 sivilin tahliye edilmesine izin vermesinin ardından pazar gecesi yeniden başlayan Rus bombardımanına karşı direnmeye devam ediyor.

159 MAYISA DİKKAT

9 MAYIS'A DİKKAT!

Daha batıda, Mykolaiv ve Herson arasındaki bölgede çatışmalar devam ediyor.

16Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

Rusya'nın 9 Mayıs'ta Moskova'da Nazi Almanya’sının teslim olduğu tarihte düzenlenen Zafer Günü geçit törenine denk gelecek şekilde Herson'da bir referandum düzenlemeyi planladığına inanılıyor.

17Ukraynalılar böyle ‘intikam’ aldı Rusya’ya korkutucu bir mesaj: Z harfi detayı...

ABD ayrıca, Rusya'nın yakında 2014'ten beri desteklediği isyancı gruplar tarafından işgal edilen Luhansk ve Donetsk bölgelerini ilhak etmeye yönelebileceği uyarısında bulunuyor.

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