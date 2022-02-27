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Ukrayna'dan gelen ilk kafile İstanbul'a ulaştı! 'Türkiye bize yardımcı olmasaydı...'

Ukrayna'nın Odessa kentinde mahsur kalan Türk kafilesi İstanbul'a ulaştı. Çoğunluğu öğrenci olan yaklaşık 250 kişi, Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi.

Derya EVREN-Yalın ONAT-Kubilay ÖZEV-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)
• 27 Şubat 2022 - 17:17 • Son Güncelleme:
Derya EVREN-Yalın ONAT-Kubilay ÖZEV-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)
• 27 Şubat 2022 - 17:17 • Son Güncelleme:
1Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...

Buradan evlerine dağılan kafileden Emircan Daldanoğlu, "Bundan 30 saat önce yola çıkıp gelmeseydik, Türkiye bize yardımcı olmasaydı çok zor durumda kalacaktık. Biz yola çıktıktan 10 saat sonra bizim çıktığımız yol mevkiini işgal etmişler" dedi.

2Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...

Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı tahliye çalışmalarına başladı. Tahliye edilen ilk kafile ise Odessa kentinde yaşayan çoğunluğu öğrenci 250 kişi oldu.

3Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...

Cuma günü otobüslerle yola çıkan kafile sabah saat 10.30 sıralarında Edirne Hamzabeyli sınırlarına vardı.

4Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...

Otobüsler saat 16.00 sıralarında da Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na vardı. Türkiye'ye dönen vatandaşlar, tahliye edilmeleri için çalışma başlatan kurumlara teşekkür ederek Ukrayna'daki son durumla ilgili bilgi verdi.

5HEM FİZİKSEL HEM DE PSİKOLOJİK OLARAK KÖTÜYDÜ

"HEM FİZİKSEL HEM DE PSİKOLOJİK OLARAK KÖTÜYDÜ"

Odessa'da uluslararası gemi kaptanlığı okuyan Şerif Kaan Özdemir, sürecin nasıl devam edeceğini bilmediğini ifade ederek, "Çok yorucuydu. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötüydü. Ama geldik. Geride kalan arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. İnşallah devletimiz en kısa zamanda onları da alır. Uluslararası gemi kaptanlığı okuyordum, son sınıf öğrencisiydim, ne olacak hiç bilmiyorum" dedi.

6ORADA ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ VAR

"ORADA ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ VAR"

Yola çıktıktan sonra geçtikleri güzergahların işgal edildiğini belirten Emircan Daldanoğlu ise, "Bundan 30 saat önce yola çıkıp gelmeseydik, Türkiye bize yardımcı olmasaydı çok zor durumda kalacaktık. Biz yola çıktıktan 10 saat sonra bizim çıktığımız yol mevkiini işgal etmişler. Öyle söyleniyor. Halen orada çok sayıda öğrenci var. Bazılarına ulaşamıyoruz. Bir kısmı evlerinde, bazıları sığınaklarda" diye konuştu.

7BİZ ÇOK KORKTUK GELMESİNİ BEKLİYORDUK

"BİZ ÇOK KORKTUK GELMESİNİ BEKLİYORDUK"

İlk gelen Türklerden olan Eylül Nazlı Özdemir ise "Çok mutluyum, geldik. Başka bir şey söyleyemiyorum. Ben Odessa'dan geliyorum. Odessa'da da bu aralar durumlar bayağı karıştı. O yüzden Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

8Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...
9Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...
10Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...
11Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...
12Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...
13Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...
14Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...
15Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...
16Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...
17Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...
18Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...
19Ukraynadan gelen ilk kafile İstanbula ulaştı Türkiye bize yardımcı olmasaydı...

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