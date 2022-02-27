Ukrayna'dan gelen ilk kafile İstanbul'a ulaştı! 'Türkiye bize yardımcı olmasaydı...'

"HEM FİZİKSEL HEM DE PSİKOLOJİK OLARAK KÖTÜYDÜ"

Odessa'da uluslararası gemi kaptanlığı okuyan Şerif Kaan Özdemir, sürecin nasıl devam edeceğini bilmediğini ifade ederek, "Çok yorucuydu. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötüydü. Ama geldik. Geride kalan arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. İnşallah devletimiz en kısa zamanda onları da alır. Uluslararası gemi kaptanlığı okuyordum, son sınıf öğrencisiydim, ne olacak hiç bilmiyorum" dedi.