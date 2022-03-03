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DünyaUkrayna'dan dünyaya ‘görüntü’ çağrısı! Savaşın kaderini değiştirebilir
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Ukrayna'dan dünyaya ‘görüntü’ çağrısı! Savaşın kaderini değiştirebilir

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali tüm dünyada şok etkisi yarattı. Avrupa’da patlak veren savaş, bir haftayı geride bırakırken, bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ajanslar savaş bölgesinden birçok uydu fotoğrafı göndererek stratejik bölgelerdeki durumu dünya ile anlık olarak paylaşıyor. Ukrayna ise bu kritik görüntülerin savaşın seyrinde işlerine çok fazla yarayabileceğini söyleyerek dünyaya çağrıda bulundu.

• 03 Mart 2022 - 16:45 • Son Güncelleme:
• 03 Mart 2022 - 16:45 • Son Güncelleme:
1Ukraynadan dünyaya ‘görüntü’ çağrısı Savaşın kaderini değiştirebilir

Ukrayna merkezli bir uydu veri analizi şirketi Uydu Görüntüsü çeken şirketleri ve uzay ajanslarını, verilerini paylaşmaya davet etti. EOSDA adlı şirket, küresel şirketlere yaptığı çağrıda kendilerine gönderilen verilerin Ukrayna hükümeti ile paylaşılacağını belirtti ve bu şirketleri Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yarımcısı Mikhailo Fedorov ile iletişime sokacaklarını söyledi.

2Ukraynadan dünyaya ‘görüntü’ çağrısı Savaşın kaderini değiştirebilir

EOSDA kurucusu Max Polyakov, bu şekilde hükümetin Rus işgaline dair anlık bilgi edinerek karar vermesinin mümkün olacağını vurguladı.

3İKİ TÜR GÖRÜNTÜ ALINIYOR

İKİ TÜR GÖRÜNTÜ ALINIYOR

Uydulardan iki tür görüntü alınabiliyor. Bunlardan biri SAR denen, mikrodalga radar sinyallerinin yeryüzünden yansımasıyla edinilen görüntüler. Bunlar, askerlerin hareketleri gibi yerdeki küçük hareketleri fark edebiliyor. SAR görüntüleri tüm hava koşullarında edinilebiliyor.

4Ukraynadan dünyaya ‘görüntü’ çağrısı Savaşın kaderini değiştirebilir

Bu tip uydulara sahip şirketler arasında Capella, Iceye, Airbus ve Spacety yer alıyor.

5Ukraynadan dünyaya ‘görüntü’ çağrısı Savaşın kaderini değiştirebilir

İkinci tip görüntü ise, uydulardan çekilen fotoğraflar şeklinde ediniliyor. Maxar Technologies ve Planet bu tip fotoğraflar çeken şirketler arasında. Fakat bu görüntüler yalnızca gündüz ve hava bulutsuzken çekilebiliyor. Bazı şirketler halihazırda veri paylaşımına başladı.

6Ukraynadan dünyaya ‘görüntü’ çağrısı Savaşın kaderini değiştirebilir

Planet, kamuya kapalı bir şekilde Ukrayna üzerindeki yüzlerce uydunun görülebileceği bir platform kurdu.

7SAKINCALI DA OLABİLİR

SAKINCALI DA OLABİLİR

Her gün yüksek çözünürlüklü görüntüler çeken şirket, algoritmalar sayesinde gerçek zamanlı hareketleri de tespit edebiliyor. Maxar da gazeteciler ve blog yazarlarıyla görüntü paylaşıyor.

8Ukraynadan dünyaya ‘görüntü’ çağrısı Savaşın kaderini değiştirebilir

Uydu ve haritalandırma şirketi SecDev'den Robert Muggah, "Kamuya açık uydu görüntüleri 21. yüzyıl savaşlarının karakteristik bir özelliği oldu" diyor. Öte yandan bunun "karanlık bir yanına" da dikkat çekiyor: "Jeo-uzamsal veriler askeri aktörler tarafından manipüle edilebileceği gibi, jeo-uzamsal dezenformasyona da tanık olabiliriz."

9Ukraynadan dünyaya ‘görüntü’ çağrısı Savaşın kaderini değiştirebilir

Muggah, uydu görüntülerinin üzerinde oynanma ihtimalinin de bir diğer risk olduğunu söylüyor. Google Ukrayna'daki Trafik verileri gibi kullanıcı kaynakları verilerin, bombardımanlarda hedef belirlemek için kullanılmaması adına Google Maps'ten çıkarıldığını açıklamıştı. (CNN Türk)

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