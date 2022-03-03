Ukrayna'dan dünyaya ‘görüntü’ çağrısı! Savaşın kaderini değiştirebilir

Ukrayna merkezli bir uydu veri analizi şirketi Uydu Görüntüsü çeken şirketleri ve uzay ajanslarını, verilerini paylaşmaya davet etti. EOSDA adlı şirket, küresel şirketlere yaptığı çağrıda kendilerine gönderilen verilerin Ukrayna hükümeti ile paylaşılacağını belirtti ve bu şirketleri Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı ve Başbakan Yarımcısı Mikhailo Fedorov ile iletişime sokacaklarını söyledi.