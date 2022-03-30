Ukrayna - Rusya savaşnda Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar! İşte savaşın gizli kahramanları...

Büyük endüstriyel fabrikalardan küçük araba atölyelerine kadar pek çok tesiste yüzlerce kişinin Rus kuvvetlerinden ele geçirilen askeri teçhizatı onarmak ve yeniden kullanılabilir hale getirmek için yoğun mesai harcadığı pek çok kişinin ise sabaha kadar çalıştığı belirtiliyor.