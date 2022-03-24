Ukrayna - Rusya savaşını başlatan Putin'in en büyü korkusu! Rusya Devlet Başkanı için olağanüstü önlemler...

İkinci halkada, kendini fark ettirmeden halk arasına karışan muhafızlar oluyor. Üçüncüsündekiler, kalabalıkların etrafını sarıyor ve şüphelilerin girmesini önlüyor. Dördüncü ve sonuncu grup ise, yakınlardaki binaların üzerinde mevzilenen keskin nişancılardan oluşuyor. Putin bir yere gittiğinde de bu muhafızlar ona eşlik ediyor.