Avrupa'da savaş paniği! İsveç ve Finlandiya NATO yeşil ışık yaktı Rus füzeleri Helsinki'ye doğru yola çıktı...
Ukrayna topraklarındaki Rus işgalinde 49. güne girildi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasından sonra, Rusya'nın Finlandiya sınırına gönderdiği füze sistemleri sosyal medyada paylaşıldı. Hakkında vatana ihanet suçlaması bulunan Ukraynalı firari milletvekili Viktor Medvedçuk, Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından düzenlenen özel operasyonla yakalandı. Putin yanlısı politikacının yakalanması üzerine Ukrayna lideri, Putin'e flaş bir teklifte bulundu. Ukraynalılar Fransa’yı türettikleri yeni kelime ile eleştirdi. Mariupol’deki sivil can kaybı 22 bine ulaştı.
10.01
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Hidenori Watanabe liderliğindeki bir ekip saldırıların Ukrayna'da neden olduğu yıkımı gösteren dijital bir harita hazırladı. Uydu görüntüleri ve insansız hava aracı kayıtlarından yararlanan ekip, hasarlı yapıların üç boyutlu görüntülerini oluşturdu. Ayrıca, Rus kuvvetlerine ait araçların ve savaş uçaklarının konumları, yangın gözlenen bölgeler, insani yardım kuyrukları gibi detayları da bölge bölge gösteren haritayı çevrimiçi ortamda yayınlayan araştırmacılar, gösterilen konumların kesinliğini ise kullanılan görüntüler ve gölge yönlerini analiz ederek doğruladı.
Ekibe liderlik eden Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Bilgi Çalışmaları Enstitüsü'nden Profesör Watanabe, amaçlarının Ukrayna'da neler olup bittiğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak olduğunu söyledi.
08.52: FİNLANDİYA'YA RUS FÜZELERİ
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise Rus ordusunun Finlandiya sınırına ve Finlandiya Körfezi'ne füze sistemleri taşıdığı görüldü. Video kaydında ayrıca Helsinki tabelası da açıkça seçiliyordu.
Finlandiya yakınlarında kayda alınan füzeler, K-300P Bastion-P taşınabilir kıyı savunma sistemleri. Karadan gemilere veya uçaklara ateşlenen füzelerin menzili 1000 kilometreyi buluyor. Füzenin havada kat ettiği hızı ise saatte 3 bin kilometreyi aşıyor.
Tarihsel olarak tarafsızlığıyla bilinen Finlandiya sınırına füzelerini gönderen Putin'in hamlesi, Ukrayna'daki durumu kötüleştirmeleri halinde düşmanlarının bunun sonuçlarıyla yüzleşeceğini söylemesinin ardından geldi.
NATO'ya üye olmayan Finlandiya'da Ukrayna işgalinden bu yana ittifaka katılma tartışmaları artmış durumda. NATO da Finlandiya ve İsveç'in hemen üye olabileceklerini birçok kez açıkladı. Moskova ise, Helsinki ve Stockholm yönetimlerine NATO'ya katılmama uyarısı yapıyor.
07.07
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı milletvekili Viktor Medvedçuk, düzenlenen özel operasyonla yakalandı. Ukrayna parlamentosunda Rusya yanlısı olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nin Başkanı Viktor Medvedçuk, hakkında "vatan ihanet" nedeniyle görülen davada ev hapsine çarptırılmıştı. Medvedçuk, 24 Şubat’ta savaşın başlamasıyla ev hapsinden firar etmişti.
ZELENSKİ YAKALANDIĞINI DUYURDU
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, hakkında Ukrayna genelinde yakalama kararı çıkarılan Medvedçuk’un Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından yapılan başarılı bir operasyonla yakalandığını duyurdu.
Putin'e yakın isimlerden olan Medvedçuk’un kızı Daryna Medvedçuk’un vaftiz babasının Putin olduğu biliniyor.
Ukrayna istihbaratının, Ukraynalı muhalif politikacı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın dostlarından Viktor Medvedçuk’u yakaladığını duyuran Ukrayna lideri Zelenski, Putin'e esir değişimi çağrısında bulundu.
Zelenski açıklamasında şu ifadelere yer verdi;'Rusya Federasyonu'na, şu anda Rus esaretinde olan erkeklerimiz ve kadınlarımız için 'adamınızı' takas etmeyi teklif ediyorum. Bütün bu vahşiler hakkındaki tüm gerçeği ortaya çıkaracağız. Ne kadar zaman ve çaba gerektirse de hepsini bulacağız. Medvedchuk size örnek olsun'
05.21
Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesindeki sivil ölümler ile ilgili soruşturmalar sürüyor. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rusya’nın Ukrayna’da "savaş suçu" işlediğine dair kanıtları toplamak ve sivil ölümleri incelemek için Fransa’dan özel bir ekibin Ukrayna’ya geldiğini duyurdu.
Venediktova, "Ukrayna Devlet Başkanı’nın diplomasi gücü devrede. Ülkemizin bu zor zamanında bize destek olmak için tüm dünya birleşiyor. Fransa’nın kolluk kuvvetleri adalet cephemize katıldı. Fransız uzmanlar Rusya’nın savaş suçlarını aydınlatmada yardımcı olacak. Rus askerleri tarafından Kiev bölgesindeki işlenen cinayetlerin çözülmesinde yardım amaçlı Fransız jandarması ve Fransa Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri’nden arkadaşlar Ukrayna’ya geldi” dedi.
Fransız ekiple birlikte Bucha’da incelemelerde bulunduklarının aktaran Venediktova, “Bugün beraber Bucha’daydık. Kilise etrafındaki toplu mezardan 55 ceset çıkarıldı. Bir kadın ile 4 ve 11 yaşındaki iki çocuğun cesedi bulundu. Verilere göre bu insanlar tamamen yanmıştı. Yarın yeni bir toplu mezar açılışı yapılacak ve 40 ile 60 arasında ceset bulunması bekleniyor" dedi.
İki adli tıp doktoru ve Ulusal Jandarma Suç Araştırma Enstitüsünden (IRCGN) suç mahalli ve teşhis uzmanı 15 jandarmadan oluşan ekibin, Ukrayna’da 15 gün görev yapacağını açıkladı.
04.57
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Ukrayna’nın müzakere heyetinde yer alan David Arakhamia, Ukrayna’nın İstanbul’daki müzakerelerde varılan mutabakata bağlı olduğunu belirtti. Arakhamia, “Ukrayna için güvenlik garantisi anlaşması görüşmeleri çevrimiçi olarak devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanının açıklamalarına rağmen Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi. Tek fark, İstanbul Bildirisi'nde yer almayan ve müzakere sürecinin mevcut durumunun yanlış yorumlanmasına yol açabilecek ek konuları dikkate almamamızdır” dedi.
Putin, İstanbul’da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini belirtmiş, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi” demişti. Lavrov ise, Ukrayna’nın müzakerelerde kendi sundukları tekliflerden çekildiklerini ifade etmiş, Ukrayna’nın provokasyon yapmaya başladığını iddia etmişti.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, müzakere sürecinin zorlu geçtiğini ifade etmiş, "Müzakerelerde duygusal süreç zor geçiyor. Müzakere alt gruplarının görüşmeleri videokonferans yoluyla sürüyor. Temsilcilerimiz Ukrayna’nın çıkarlarını son derece muhafaza ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
03.29
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson’ın geçtiğimiz cumartesi günü Ukrayna’nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyaret hakkında Biden'ı bilgilendirdiği aktarıldı. Açıklamada, "Liderler, Ukrayna kuvvetleri ülkenin doğusunda başka bir Rus saldırısına hazırlanırken, askeri ve ekonomik desteğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere Ukrayna'ya yapılan yardımı hızlandırma gereğini tartıştılar" denildi.
Johnson'ın, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı "muazzam askeri katkıyı" takdirle karşıladığı aktarılan açıklamada, İngiltere'nin önümüzdeki günlerde füzeler ve askeri araçlar da dahil olmak üzere yeni askeri destek paketini güncellediği belirtildi. Açıklamada, "Her iki lider de Putin'in korkunç girişimlerine rağmen Ukrayna halkını asla bastıramayacağını açıkça belirtti. Başbakan, Ukrayna halkının ülkelerinin özgürlüğüne yönelik vizyonunun yeniden gerçekleştirilebilmesini sağlamak için uluslararası toplumdan Ukrayna'ya uzun vadeli bir taahhüdün gerekli olduğunu söyledi. Liderler, ABD ve İngiltere'nin bunu başarmak için müttefikleriyle birlikte nasıl çalışabileceğini tartıştı" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca Biden ve Johnson'ın, Putin üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak ve Batı'nın Rus petrol ve gazına olan bağımlılığını kararlı bir şekilde sona erdirmek için ortak çabalara devam etme konusunda anlaştıkları da ifade edildi.
Biden’a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti
Johnson'ın, bu sabah New York'ta meydana gelen saldırının ardından Biden'a ve ABD halkına bu olay karşısında duyduğu üzüntüyü de dile getirdiğini belirtilen açıklamada, Johnson ve Biden'ın önümüzdeki haftalarda temas halinde kalmaya karar verdikleri aktarıldı.
Johnson’dan Kiev’e sürpriz ziyaret
Geçtiğimiz cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'i sürpriz bir şekilde ziyaret eden Johnson, Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Johnson görüşme sonunda yaptığı açıklamada, "Ukrayna halkına verdiğimiz sarsılmaz desteğin bir göstergesi olarak Kiev'de Zelenskiy ile bir araya geldim. Ülkesinin Rusya'nın barbar saldırılarına karşı mücadelesine bağlılığımızın bir kanıtı olarak yeni bir mali ve askeri yaptırım paketi hazırlıyoruz" demişti.
02.40
Rus ordusunun hedefindeki Mariupol’de can kayıpları artmaya devam ediyor. Mariupol’deki duruma ilişkin açıklama yapan Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko ise, şehirdeki sivil ölümlerin 22 bine ulaştığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın Mariupol kelimesini duymaktan nefret ettiğini ifade ederek, "Kremlin’in Ukrayna’dan daha çok nefret ettiği bir şey varsa o da Mariupol kelimesi. Askerlerimiz kendilerinden 10 kat fazla olan düşmana karşı şehri savunuyor. Sosyal medyada yer alan bilgilerden daha fazla şey biliyoruz. Silahlı kuvvetler olarak oradaki askerlerimize yardım etmek için her yolu deniyoruz. Ancak bu planlarımız hakkında konuşamayız" ifadelerini kullandı.
01.05
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini ifade etmişti. Putin’in ardından müzakerelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, müzakere sürecinin zorlu geçtiğini ifade ederek, "Müzakerelerde duygusal süreç zor geçiyor. Müzakere alt gruplarının görüşmeleri videokonferans yoluyla sürüyor. Temsilcilerimiz Ukrayna’nın çıkarlarını son derece muhafaza ediyor" dedi.
Öte yandan Putin, İstanbul’da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini belirtmiş, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi” demişti.
00.57
Ukraynalar, Rus saldırıları karşısında hareketsiz kalan Fransa’yı eleştirmek için “bir durum hakkında çok endişelenmek ancak hiçbir şey yapmamak" anlamına gelen "macronlaşmak" fiilini türetti.
Ukraynalılar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u eleştirmek için yeni kelime türetti. Fransız basınında yer alan haberde, Ukraynalılar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana içine düştükleri gerçekliği tanımlamak için yeni kelimeler ürettiklerini belirtilerek, bu kelimeler arasında, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un adından ilham alınan "Macronete"(Macronlaşmak) fiili kullanıldı.
Ukraynalılar, Rus işgali karşısında hareketsiz kalan Fransa’yı eleştirmek için "Macronete" kelimesini "bir durum hakkında çok endişelenmek ancak hiçbir şey yapmamak" anlamında kullanmaya başladı. Habere göre, yeni fiil Ukrayna'da da popülerlik kazanıyor ve "Macronlaşmayı bırak" ifadesi günlük dilde yer edinmeye başladı.
Macron ve Putin görüşmeleri "acıklı görünüyor"
Macron, Ukrayna'daki saldırının başlamasından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmelerini çoğaltsa da görüşmeler şimdiye kadar hiçbir somut sonuç vermedi. Diyaloğun bu şekilde sürdürülmesi ise bazı Ukraynalıları rahatsız ediyor. Kiev Independent’dan gazetecisi İllia Ponomarenko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanının tutumu hakkında her seferinde geniş çapta destek alan paylaşımlarda bulunurken, "Bence Macron, Putin ile tüm bu görüşmeleri kesmeli. Putin alçakgönüllülükle dilenmekten hoşlanır. Bu arada, onu bir insan haline getirmeye yönelik bu girişimler, gülünç değilse bile inanılmaz derecede acıklı görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.
Macron, Ukraynalılar tarafından Elysee Sarayı'ndan endişeli fotoğraflar paylaşmak dışında Ukrayna'ya fiilen destek olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.