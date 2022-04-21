Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! Bomba patladı, Putin'den misilleme geldi! İşte o 'gizli silah' Rasputitsa...
Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu, Ukrayna'ya yeni bir destek paketi açıkladı. Öte yandan Rusya'dan jet yanıt geldi. Rusya ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg’in aralarında bulunduğu 29 Amerikalı ile 61 Kanadalı hakkında yaptırım kararı aldı. Öte yandan Rusya'nın saldırısı ile başlayan savaş Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşmış durumda. Zira Rusya tüm çabalarına rağmen ülkenin başkenti Kiev'i düşüremedi. Haliyle dünya tabiri caizse Ukrayna'nın direnişinin sırrını çözmeye çalışıyor. Savaş 57'nci gününe girerken Rusların alışılmadık ama etkili bir silahı göz ardı ettikleri ortaya çıktı. İşte Rus ordusunu kâbusu haline gelen Ukrayna'nın 'gizli silahı' Rasputitsa...
ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’nın ihtiyaç duydukları silahları sağlamak için mümkün olduğunca hızlı hareket ettiğini ifade eden Biden, Ukraynalıların uluslarını savunmak için teçhizata ihtiyaç duyduklarını vurguladı.
Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek savunma yardımı sağlayacaklarını söyleyen Biden, "Geçen hafta, Ukrayna'ya ihtiyaçlarına cevap veren ve Donbass bölgesini desteklemek için uyarlanmış bir teçhizat içeren 800 milyon dolarlık bir güvenlik yardımı paketi imzaladım" dedi.
Biden, 800 milyon dolarlık yardım paketinin ağır topçu silahları, düzinelerce obüs ve obüslerle birlikte kullanılmak üzere 144 bin mermi mühimmatı içerdiğini söyledi.
UKRAYNA HÜKÜMETİNE 500 MİLYON DOLARLIK EK YARDIM
Biden, Ukrayna'ya yeni yardımlar çerçevesinde ayrıca ABD'den Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık ek yardım paketini açıkladı. Biden, "Ukrayna'nın savaş alanındaki direnişini güçlendirmenin yanı sıra, Ukrayna halkına da desteğimizi gösteriyoruz.
Bugün ABD, Ukrayna hükümetine doğrudan ekonomik yardım olarak 500 milyon dolar daha sağlamayı planladığını duyuruyor. Bu, Ukrayna'ya toplam ekonomik desteğimizi son 2 ayda 1 milyar dolara getiriyor" dedi. Biden, Ukrayna için yeni finansman paketinin onaylanması için gelecek hafta Kongre'ye resmi olarak talepte bulunacağını söyledi.
RUSYA BAĞLANTILI GEMİLERİN ABD LİMANLARINA YANAŞMASI YASAKLANDI
Biden, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'yı daha fazla izole edeceğini ve Rusya ile bağlantılı gemilerin ABD limanlarından yasaklanacağını aktararak, "Rus bayrağı altında seyreden veya Rus çıkarlarına ait olan hiçbir geminin ABD limanına yanaşmasına veya kıyılarımıza erişmesine izin verilmeyecek" dedi.
RUSYA'DAN MİSİLLEME
ABD ve Kanada’nın yaptırımlarına karşılık veren Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in de aralarında olduğu 29 ABD vatandaşı ile 61 Kanada vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım listesinde Harris ve Zuckerberg’in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in eşi, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain, Beyaz Saray Kabine Sekreteti Evan Ryan, Savunma Bakanı Yardımcıları ve ABD Genelkurmay Başkanlığından bazı üst düzey yöneticiler bulunuyor.
KANADALI 61 KİŞİYE YAPTIRIM
Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD’nin yanı sıra Kanadalı 61 diplomat, asker ve gazeteciyi yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu. Kanada Başbakanlık İletişim Direktörü Cameron Ahmad, Kanada'da yayın yapan CTS News kanalı sahibi Michael Melling ve Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson gibi isimler listede yer aldı.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırıldı ve yönünü ülkenin doğusuna çevirdi.Pek çok askeri uzman bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü.
Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği ve batıdan Ukrayna'ya gönderilen silahların savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken uzmanlar, Rusya'nın gizli bir düşman ile de çarpıştığı belirtiyor.
RASPUTİTSA ERKEN BAŞLADI
Ukrayna'nın başkentini ele geçiremeyen ve binlerce asker kaybeden Rusya Rasputitsa'nın azizliğine uğradı. Zira Ukrayna'da 'çamurlu yol mevsimi' olarak da bilinen Rasputitsa tam da Rus işgalinin başladığı döneme denk geldi.
Genelde yağan karın eridiği Mart ayında başlayan Rasputitsa bu yıl beklenenden erken geldi ve Rus ordusunun ilerleyişine resmen set çekti.Zira ülkedeki arazi ve asfaltsız yollar Rasputitsa nedeniyle çamura dönüştü ve tabiri caizse geçilemez bir hale geldi.
KABİL MODELİ İŞE YARAMADI
Rusya'nın Afganistan'da uyguladığı taktiği Ukrayna'da da deneyerek hızlı bir zafer planladığı ve savaşın Rasputitsa başlamadan bitmesini beklediği düşünülüyor.
Bunu 1979'da Kabil'de uygulayan ordu bir şok saldırısı ile ülkenin başkentini düşürmüştü. Ancak tabiri caizse evdeki hesap çarşıya uymadı ve beklenmedik bir direniş ile karşı karşıya kalan Rus birlikleri erken gelen Rasputitsa nedeniyle pek çok silahını geride bırakmak zorunda kaldı.
CNBC’ye konuşan Hess bu durumun Rus ordusunun kapasitesini de tartışma konusu haline getirdiği görüşünde.Rusya'nın işgal planı üzerinde aylardır çalıştığını ve benzer bölgelerde askeri tatbikatlar gerçekleştirdiğinin altını çizen Hess, şu ifadeleri kullandı;'Yeterli koordinasyona sahip değillerdi. Birimleri doğru yerlere yerleştirmek ve 300 yıldır kelimenin tam anlamıyla bir sorun olduğu bilinen çamur ile başa çıkamadılar'
RASPUTİTSA'YA KARŞI KOORDİNE OLAMADILAR
İngiltere savunma düşünce kuruluşu RUSI’de araştırma analisti olan Sam Cranny-Evans ise 'Aynı rotadan tekrar tekrar geçmemeleri koşuluyla, araçlarının çoğu çamurda ilerleyebilir' diyerek bir başka sorunun Rus birlikleri arasındaki koordinasyon sorunu olduğunu belirtti.
RUSYA UKRAYNA'NIN 3 KATI ARAÇ KAYBETTİ
Askeri ve savunma sanayi konularında yayın yapan Oryx'e göre, Rusya savaşta Ukrayna'dan üç kat daha fazla askeri teçhizat kaybetti.Uydu görüntülerinden elde edilen verileri inceleyen analize göre, 20 Nisan itibariyle Ruslar 3 bin 2 adet askeri teçhizat, Ukraynalılar ise 848 adet askeri teçhizat kaybetti.
"ZOR GÜNLER VAR"
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya karşı ortak mücadele vurgusu yaparak, “Önümüzde geleceği belirleyecek zor günler var” dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı ayrıca Rus ordusuna destek veren bazı kurumlar hakkında da yaptırım kararı alındığını açıkladı. Yaptırıma uğrayan kurumlar arasında, Rusya merkezli savunma şirketi grubu Kalaşnikov, Ukrayna’ya yönelik saldırılarda kullanılan amfibi zırhlı personel taşıyıcıları üreten Arzamas Makine İmalat Fabrikası ve Askeri Sanayi Şirketi bulunuyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada İngiltere’nin, “hem cephede vahşet işleyen generalleri hem de Putin'in ordusunu destekleyen bireyleri ve işletmeleri hedef alan yeni bir yaptırım dalgası” ilan ettiğini söyledi. Bakan Truss açıklamasında, “Rusya'nın, Ukrayna halkına yönelik saldırılarının ahlaksızlığı herkes tarafından görülüyor. Çeçenistan ve Suriye’de olduğu gibi Mariupol ve diğer şehirlerde hastaneleri, okulları ve ulaşım merkezlerini hedef alıyorlar” dedi. Truss ayrıca açıklamasında, “İngiltere, Ukrayna’ya verdiği destekle Putin ve rejimine hesap sorma konusunda taviz vermiyor. Bugün açıklanan yeni yaptırım dalgası, generalleri ve eli kanlı savunma şirketlerini vuruyor” ifadelerini kullandı.