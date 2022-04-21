Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! Bomba patladı, Putin'den misilleme geldi! İşte o 'gizli silah' Rasputitsa...

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırıldı ve yönünü ülkenin doğusuna çevirdi.Pek çok askeri uzman bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü.