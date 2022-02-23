Ukrayna - Rusya krizinde son dakika gelişmesi! Artık an meselesi, bayraklar indirildi! Resmen harekete geçildi, savaş...
Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İki taraftan da açıklamalar peş peş geliyor. İngiltere'den gelen 'işgal başladı' açıklaması sonrası ABD'den de benzer yönde demeçler geldi. ABD Başkanı Biden Rusya'nın 'barış gücü' kararı için 'Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcıdır' dedi. Rusya’nın Ukrayna’daki diplomat ve personellerini bugün tahliye etmeye başladığı açıklandı. Öte yandan Rusya'nın büyük çaplı bir işgal hazırlığına dair istihbaratın ABD tarafından Ukrayna'ya ilettiği öne sürüldü. Ukraynalı ve Batılı yetkililer, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı uyarının detaylarını paylaştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 'Putin durmayacak gibi görünüyor. Rusya'yı durdurmalıyız. Ukrayna'nın iki bölgesi Rusya tarafından yasa dışı tanınmıştır' dedi. İşte bölgeden dakika dakika gelişmeler...
Rusya-Ukrayna cephelerinde kriz giderek büyüyor. Pek çok ülke, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen akşam yaptığı konuşmayı bir 'işgal planı' olarak nitelendirdi. Putin'in sözde bağımsız Ukrayna şehirleri olan Donetsk ve Luhansk'ın egemenliğini tanıyacağını açıklamasının ardından başta ABD olmak üzere pek çok kesimden sert çıkışlar geldi. Yaşanan Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili son dakika haberleri dünyanın pek çok yerinden gelmeye devam ediyor. Gelen haberlerin olumsuz olması ise Rusya-Ukrayna gerilimindeki barışçıl çözüm umutlarını yavaş yavaş azaltmaya başladı. İşte son dakika detaylar...
Rusya'nın Ukrayna'daki diplomat ve personellerini bugün tahliye etmeye başladığı açıklandı. Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız devletler olarak tanıyan Rusya, Ukrayna'daki büyükelçilik ve konsolosluk personellerinin tahliye edileceğini duyurdu.
Avrupa Komisyonu Lugansk ve Donetsk bölgelerinde Kiev Yönetimi'nin kontrolünde olmayan alanlarla ticarete yönelik kısıtlamaları resmi olarak bildirdi.
ABD Yönetimi, Rus gazını Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattını inşa eden şirkete yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yaptırımları resmen devreye aldı. Avrupa Birliği Rusya'nın Avrupa Birliği sermaye piyasasını erişimine yönelik kısıtlamalar konusunda karar verdi. AB, Moskova Yönetimi'ne Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma kararını gözden geçirme çağrısı yaptı, aksi halde daha fazla yaptırımın devreye sokulacağı uyarısında bulundu.
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, siber saldırı sonucu Dışişleri Bakanlığı, Parlamento ve Bakanlar Kurulu'nun internet sitelerinin etkilendiğini açıkladı. Söz konusu siteler yaklaşık bir saat devre dışı kaldıktan sonra tekrar normale döndü. İsrail medyası, adını vermediği bir Ukraynalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu.
ABD, Rusya'nın Ukrayna işgalinin 5 milyon insanı yerinden edebileceği uyarısında bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı işgalinin "eli kulağında" olduğuna dair bir istihbaratın ABD tarafından Ukrayna'ya iletildiği öne sürüldü. CNN haberini konuya dair bilgi sahibi olduğu belirtilen Ukraynalı, ABD'li ve Batılı yetkililere dayandırdı.
İşgal uyarısının Kiev Yönetimi'ne salı sabahı iletildiği öğrenildi. Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Kiev'in istihbaratı teyit etmediğini belirterek, ABD'nin daha önce de benzer uyarılar yaptığına ve bu saldırıların gerçekleşmediğine dikkat çekti.
Amerikan yayın kuruluşu CNN'in analiz ettiği sosyal medyadaki videolara göre; Rusya sınır hattı boyunca 30 kilometreden daha az bir mesafede askeri yığınağını artırıyor. Bu bölgeye zırhlı ve destek araçlarını getirmeye devam ediyor.
ABD'li yetkililer, Rusya'nın bir saldırı başlatması halinde bunun hem karadan hem de havadan gerçekleşeceği öngörüsünde bulunuyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle suçlayarak, "Bir hafta önce ‘A’ dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir” dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 'Putin durmayacak gibi görünüyor. Rusya'yı durdurmalıyız. Ukrayna'nın iki bölgesi Rusya tarafından yasa dışı tanınmıştır. Büyük çaplı çatışmalar küresel güvenliği tehdit edecek' dedi. Kuleba şu ifadeleri kullandı: Rusya saldırgan eylemlerine gerekçe bulmak için elinden geleni yapıyor. Politik ve diplomatik uzlaşmaya güveniyoruz.
Rus işgal güçlerinin Ukrayna bölgelerini bombalamasının arttığını görüyoruz. Donbas'taki güvenlik durumu yıllardır kötü durumda. Rusya'nın Karadeniz'de 48 gemisi var. Ukrayna sadece ulusal güvenliği değil, uluslararası hukukun temel ilkelerini de korumaktadır.
Rusya'nın şu sloganını asla kabul etmeyeceğiz. Rusya Kırım olayının bittiğini düşünüyor bu doğru değil. Kırım Tatarlarının durumunu takip ediyoruz. Binlerce kişi Kırım'ı terk etmek zorunda kaldı. Rusya Ukraynalıların kimliğini yok etmeye çalışıyor. Tüm ülkelerden orantılı destek bekliyoruz.
Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki büyükelçilik binasındaki bayrağını indirdi. OHAL ilan edilen Ukrayna’da polisin dün gösterilere sahne olan Rusya büyükelçilik binası önündeki geniş güvenlik tedbirleri artarak devam ediyor.
Kuleba, “Milyonlarca insan için barış, Rusya'nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor” ifadelerini kullanarak, Rusya’nın tüm dünyaya şantaj yaptığını açıkladı
AB ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.