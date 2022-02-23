Ukrayna - Rusya krizinde son dakika gelişmesi! Artık an meselesi, bayraklar indirildi! Resmen harekete geçildi, savaş...

Rusya-Ukrayna cephelerinde kriz giderek büyüyor. Pek çok ülke, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen akşam yaptığı konuşmayı bir 'işgal planı' olarak nitelendirdi. Putin'in sözde bağımsız Ukrayna şehirleri olan Donetsk ve Luhansk'ın egemenliğini tanıyacağını açıklamasının ardından başta ABD olmak üzere pek çok kesimden sert çıkışlar geldi. Yaşanan Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili son dakika haberleri dünyanın pek çok yerinden gelmeye devam ediyor. Gelen haberlerin olumsuz olması ise Rusya-Ukrayna gerilimindeki barışçıl çözüm umutlarını yavaş yavaş azaltmaya başladı. İşte son dakika detaylar...