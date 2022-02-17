Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme! Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Zelenski, "İnsanlar gerilimin düşürülmesini bekliyor. Biz şimdilik tüm tehditlere karşı sakinliğimizi koruyoruz çünkü bu durumla yıllardır mücadele ediyoruz, bizim için yeni bir durum değil" dedi. Zelenski, birlikler gerçekten çekildiğinde sadece ordunun veya keşif uçaklarının değil "buna herkesin şahit olacağını" da söyledi.