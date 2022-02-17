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DünyaUkrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme! Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...
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Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme! Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna-Rusya sınır hattındaki gelişmelerde. Rus basını Ukrayna'nın ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdığını duyurdu. Öte yandan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Rusya'nın askerlerinin bir kısmını Ukrayna sınırından çektiğine dair açıklamaları için "doğru değil" ifadelerini kullandı. İngiliz General Sir Jim Hockenhull Rusya'nın çekildiğine dair bir emare olmadığını aksine sınırdaki birliklere takviye yapıldığını açıkladı.

• 17 Şubat 2022 - 09:05 • Son Güncelleme:
• 17 Şubat 2022 - 09:05 • Son Güncelleme:
1Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Ukrayna - Rusya sınırındaki hareketlilik dünyaya korku salarken Rus basınında çıkan haber tansiyonu iyice yükseltti.

2Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Diplomasi için umutları yeşerten açıklamalar ile barış umutları yeşerirken Rus basınından krizi yeniden en yüksek seviyeye çıkartacak bir iddia geldi.

3Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Rus basını Ukrayna'nın ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdığını duyurdu.

4Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'ne göre, Ukrayna ordusu Perşembe günü saat 02:30'da Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan topları ve el bombaları ile saldırdı.

5PUTİN 7 BİN ASKER DAHA GÖNDERDİ

'PUTİN 7 BİN ASKER DAHA GÖNDERDİ'

İsmini vermeden ABD basınına konuşan üst düzey yetkili, "Dün, Rus hükümeti Ukrayna sınırından askerlerini çektiğini söyledi. Bu iddia hem burada hem tüm dünyada büyük ilgi çekti. Ama şimdi biliyoruz ki bu doğru değil." dedi.

6Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Yetkili, bilgilerin doğru olmadığına dair bir kanıt ya da detaylı bilgi ise sunmadı. Rusya'nın açıklamalarının aksine, ABD'deki Joe Biden yönetiminin "Rusya'nın sınıra 7 bin kadar yeni asker gönderdiğini de teyit ettiğini" söyledi.

7Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

İngiltere'nin savunma istihbarat şefi, Vladimir Putin'in barış istediğini iddia etmesine rağmen Rusya'nın Ukrayna sınırına güçlerini inşa etmeye devam ettiğini açıkladı.

8Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

İngiliz General Sir Jim Hockenhull Rusya'nın çekildiğine dair bir emare olmadığını aksine sınırdaki birliklere takviye yapıldığını belirtti..

9Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

NATO Savunma Bakanları bugün Brüksel'de Ukrayna-Rusya krizini konuşmak için bir araya geldi.

10Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Görüşmenin ardından basın toplantısına katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin devam eden diplomatik çalışmalara olumlu baktığını, ancak henüz Rus birliklerinin Ukrayna sınırından çekildiğine dair somut bilgi olmadığını söyledi.

11Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Stoltenberg, "Rusya'dan da diplomatik çalışmalara olumlu baktıkları yönünde işaretler var ancak henüz gerilimi düşürme konusunda bir hareket görmedik" dedi.

12Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

NATO'nun Rusya'ya karşı tehdit oluşturmadığını ve "savunma" amaçlı adımlar attığını söyleyen Stoltenberg, ittifakın bölgenin güneydoğusunda yeni muharebe grupları kurarak durumu takip edeceğini belirtti.

13Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Stoltenberg, Moskova'nın Avrupa'nın güvenlik prensiplerini zorladığını, bunun "Avrupa için yeni normal" olduğunu söyledi, NATO'nun temel prensiplerinden vazgeçmeyeceğini ekledi.

14Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya tarafından tanınmasına yönelik kabul edilen taslağı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde görüşülmesi için girişimde bulunduklarını açıkladı.

15Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda "bedelin yüksek olacağını" ifade etti ve yaptırımlar uygulanacağını hatırlattı.

16Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise artık Stoltenberg'in açıklamalarıyla ilgilenmediklerini söyledi. RIA Novosti Haber ajansına göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Stoltenberg'in sözlerinin ciddi olmadığını ve gerçek diyalog kurmak istediklerini belirtti.

17Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Rusya Savunma Bakanlığı bugün, ilhak ettiği Kırım bölgesinde tatbikata katılan ve ardından bölgeden ayrılan askeri birliklerin görüntülerini yayımlamıştı.

18Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Ancak Ukrayna ve Batı ülkeleri bu görüntülere kuşkuyla yaklaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Gerçeklere göre hareket ediyoruz ve henüz herhangi bir geri çekilme görmüyoruz, sadece bu yönde duyumlar alıyoruz" açıklamasında bulundu.

19Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Zelenski, "İnsanlar gerilimin düşürülmesini bekliyor. Biz şimdilik tüm tehditlere karşı sakinliğimizi koruyoruz çünkü bu durumla yıllardır mücadele ediyoruz, bizim için yeni bir durum değil" dedi. Zelenski, birlikler gerçekten çekildiğinde sadece ordunun veya keşif uçaklarının değil "buna herkesin şahit olacağını" da söyledi.

20Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise MSNBC haber kanalına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın söyledikleri ve yaptıkları arasında farklılıklar olduğunu ve henüz geri çekilme görmediğimizi" söyledi.

21Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bugün sabah saatlerinde yayımlanan görüntüler, tankların, piyade savaş araçlarının ve otomatik tahrikli topçu birliklerinin Kırım bölgesinden ayrıldığını gösteriyor.

22Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Bakanlık, bazı askerlerin Ukrayna sınır hattından çekildiğini ve tatbikattan sonra üslerine döndüğü belirtti. Ancak henüz birliklerin ne kadarının bölgeden ayrıldığı bilinmiyor.

23Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'dan çekildiği bilgisinin henüz doğrulanmadığına, Ukrayna sınırlarında hâlâ 150 bin civarında asker bulunduğuna dikkat çekti.

24İŞGAL HALA MÜMKÜN

'İŞGAL HALA MÜMKÜN'

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın sözleri değil, hareketlerinin önemli olduğunu söyledi. BBC'ye konuşan Wallace'a göre Rusya, şimdiye kadar geri çekilmekten ziyade birliklerini güçlendirdi ve bekleme noktalarından ayrılarak saldırı noktalarına doğru ilerledi.

25Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Wallace, Rusya'nın bölgede sahra hastaneleri kurduğunu, Rus donanmasının ise tatbikat yaptığını belirtti. Wallace "Bu normal bir tatbikat değil. Tatbikat yaparken bir ülkenin sınırlarına birliklerinin yüzde 60'ını yığmak normal değil" dedi ve ekledi:

26Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

"Eğer Putin isterse Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi hala mümkün görünüyor. Ama Putin henüz o kararı vermedi."

27RUSYANIN ÇOK BÜYÜK KAZANÇLARI OLUR

'RUSYA'NIN ÇOK BÜYÜK KAZANÇLARI OLUR'

İngiltere Dış İstihbarat Servisi'nin (MI6) eski başkanı John Sawers ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığının bazı Batılı ülkelerin sandığı kadar yüksek olmadığını ifade etti.

28Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

BBC'ye konuşan Sawers, "Putin'in Ukrayna'yı hiçbir zaman işgal etme niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Çok riskli bir hareket olurdu onun için" dedi ve devam etti:

29Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

"Ama bence Rusya'nın çok büyük kazançları oldu. Öncelikle Rusya'nın güvenlik talepleri tekrar gündemde. Aynı zamanda Avrupa ülkeleri, doğal gaz için Rusya'ya ne kadar bağımlı olduklarını hatırladı."

30Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna krizine rağmen Avrupa Birliği'nde (AB) doğal gaz kıtlığı olmadığını ve kış ayları için yeterli doğal gaz olduğunu belirtti

31Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Von der Leyen, AB'nin haftalardır sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını artırmaya hazır ülkelerle görüştüğünü, Rusya'nın enerjiyi politik bir silah olarak kullanmasına karşı hazırlıklı olduklarını ekledi.

32Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

NATO savunma bakanları bugün Brüksel'de iki gün sürecek müzakerelere başlıyor.

33Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Görüşmeler öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

34Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Stoltenberg, bölgedeki Rus birliklerinin gitgide büyüdüğünü belirtti ve NATO'nun "En iyisi için mücadele ettiğini ama en kötüsüne de hazır olduğunu" söyledi.

35MÜLTECİLER İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

MÜLTECİLER İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Polonya ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ülkeden kaçmak zorunda kalan mülteciler için hazırlık yapıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna ile doğu sınırında mülteciler için tesislerin kurulacağını açıkladı.

36Ukrayna-Rusya geriliminde tehlikeli gelişme Rus basını dünyaya duyurdu: 4 bölgeye saldırdılar...

Morawiecki, "Önümüzdeki günlerde bu hazırlıklar üzerinde çalışacak bir takım kuracağım" dedi. Mültecilere sağlık ve eğitim hizmetleri de sunmaya hazırlandıklarını belirten Morawiecki, "En kötüsüne hazırlıklı olmalıyız" dedi.

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