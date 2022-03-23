Ukrayna cephesinden kaçan askerler için Putin 'infaz timi' gönderdi! 'Savaştan kaçmak için kendi bacaklarına ateş ediyorlar'

Her iki taraf için de ölüm oranlarını doğrulamak mümkün değil. Rusya, ayın başında savaşta 498 kayıp verdiğini söylerken, Ukrayna bu rakamı 15 bin olarak duyurdu. Bu hafta Kremlin yanlısı bir web sitesinde kısaca yayınlanan rakamlar, 9 bin 861 Rus askerinin öldüğünü ve 16 bin 153'ünün de yaralandığını söyledi.