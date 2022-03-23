Ukrayna cephesinden kaçan askerler için Putin 'infaz timi' gönderdi! 'Savaştan kaçmak için kendi bacaklarına ateş ediyorlar'
Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rus ordusu Putin'i hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Cephede savaşmak istemeyen Rus askerlerin ortaya çıkan el yazısı mektupları ve mesajlaşmaları, savaşın karanlık yüzünü gözler önüne serdi. Rus mahkumların anlattıkları ise işlerin çok daha kötüye gidebileceğini gösteriyor.
Önde gelen bir Ukraynalı düşünce kuruluşu olan Savunma Stratejileri Merkezi, "Rus güçleri durumlarının umutsuzluğunun farkında ve ölümden kaçınmak için giderek firar etmeyi tercih ediyor" dedi. Dün Ukrayna silahlı kuvvetleri, 300 Rus askerinin "muharebe yürütme emirlerine uymayı reddettiğini" ve Sumi bölgesinde yoğun bir çatışma alanını "terk ettiğini" duyurdu.
Her iki taraf için de ölüm oranlarını doğrulamak mümkün değil. Rusya, ayın başında savaşta 498 kayıp verdiğini söylerken, Ukrayna bu rakamı 15 bin olarak duyurdu. Bu hafta Kremlin yanlısı bir web sitesinde kısaca yayınlanan rakamlar, 9 bin 861 Rus askerinin öldüğünü ve 16 bin 153'ünün de yaralandığını söyledi.
RUS GÜÇLER ARTIK 'YAĞMA'YLA İLGİLENMİYOR
Yetkililer güney Herson ve Mykolaiv bölgelerinde savaşmayı reddeden firari ve düşman askerlerinin sayısında keskin bir artış gördüklerini iddia etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı istihbarat teşkilatı, "Ukraynalı direnişçilerin gerçek gücünü gördükten sonra, işgalciler artık kolay parayla ve işgalden önce vaat edilen yağma olasılığıyla ilgilenmiyorlar" dedi. Rus askerlerinin Harkov'daki bir marketi yağmaladığı görüntüler hızla yayılmıştı.
ARABA ÇALIP SİVİL KIYAFETLE KAÇIYORLAR
Kiev yakınlarında dün Ukrayna kuvvetleri tarafından geri alınan bir kasabada, Rus birliklerinin araba çaldıkları ve sivil kıyafetlerini giydikten sonra aceleyle Belarus sınırına doğru sürdükleri iddia ediliyor. Ayrıca morali bozuk Rus birliklerinin 'eve gitmek için kendi bacaklarına ateş eden' askerlerden bahsettiği mesajların ele geçirildiğine dair raporlar da var. Bir Pentagon belgesinde Rus askerlerin araçlarını park edip, savaştan kaçarak ormana doğru yürüdükleri anlatılıyor.
GÜNLERCE AÇ KALMIŞ HALDE BELARUS'A VARIYORLAR
Belarus'taki kaynaklar, birçok yaralı askerin tedavi için ülkeye getirildiğini, çoğu zaman korkunç iltihaplı yaralarla ve günlerce aç kalmış halde olduklarını aktarıyor. Moskova'daki bir askeri hastanenin de 'dolup taştığı' bildirildi. Savunma Reformu Merkezi düşünce kuruluşu direktörü Olexandr Danylyuk, Rus ordusunun seçkin birimleri arasında bile önemli ayrılık belirtileri olduğunu söyledi.
MAHKUMLAR:'İNFAZ MANGALARI GELİYOR'
Ukraynalı güvenlik servisleri, mahkumların, kaçmaya çalışan herhangi askerleri öldürme emri verilmiş "infaz mangaları"nın sahaya gönderildiğini anlattı. Bu taktik Stalin tarafından da kullanılmıştı. Ayrıca Rus firarlarını durdurmak için Çeçen birliklerin gönderildiğine dair de haberler geliyor.
19 YAŞINDA ÖZEL KUVVET ÜYESİ
Rusya ordusunun yaklaşık dörtte biri, genellikle profesyonel askerlerden daha düşük morale sahip olduğu varsayılan askerlerden oluşuyor. Çatışmalarda öldürülenerin görüntüleri çok sayıda acemi ve genç askerin olduğunu gösteriyor. Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azak alayı tarafından Mariupol savaşında öldürüldüğü söylenen üç seçkin GRU Spetsnatz özel kuvvet savaşçısından birisinin, İslam Abduragimov isimli henüz 19 yaşındaki bir genç olduğu ortaya çıktı.
Bir diğeri Konstantin Druzhkov 33 yaşındaydı, gazeteler öldürülen üçüncü üye Shamil Aselderov'un yaşını belirtmedi.
RUS ASKERLERİN MEKTUPLARI
Ukrayna'da savaşan Rus askerlerinden geldiği iddia edilen ve amirlerine neden geri dönmeyeceklerini anlattıkları el yazısı mektuplar da ortaya çıktı. Motorize birimden bir çavuş, “Teknik destek yokluğu, eylemlerin koordinasyon eksikliği, ve komuta ile yaşanılan iletişim sorunları nedeniyle Ukrayna topraklarındaki düşmanlıklara katılmayı bir kez daha reddediyorum” diye yazdı.
220 DENİZ PİYADESİ REDDETTİ, TUGAY KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI
Eski hükümet istihbarat danışmanı, bir deniz piyadesi tugayının 220 üyesinin savaşmayı reddettiğini, özel kuvvetler birliğinde bir tugay komutanının da ağır kayıpların ardından takviye göndermeyi kabul etmediği için görevinden alındığını iddia etti. Danylyuk, "Bunlar, önde gelen askeri birliklerde bile birçok askerin Ukrayna'ya gönderilmek veya Ukrayna'da savaşmak istemediğinin işaretleri" dedi: "Öldürülmek istemiyorlar ve bu savaşta ölme riskinin çok yüksek olduğunu görüyorlar."
Kremlin şimdiden Çeçen ve Suriye birliklerini, Rus güçlerini desteklemeye çağırdı. Kiev istihbarat servisleri, Moskova'nın şimdi de Kuzey Korelileri ikna etmeye çalışıyor olabileceğini düşündüren bilgiler ele geçirdi.