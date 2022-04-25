Uğur Güneş'in panik anları: Yanlış bir şey yazmayın!

MEKAN ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

Güneş, son olarak 10 Aralık 2014 - 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında yayın hayatına devam eden 'Diriliş Ertuğrul' adı dizide birlikte rol aldığı Atilla Kılıç ile Bebek'te yer alan Lucca adlı mekandan çıkarken objektiflere takıldı. İkilinin yanında, sarışın bir güzel de vardı.



Flaşların patlamasıyla şoke olan oyuncular ve kız arkadaşları, koşarak tekrar mekana girdi. Mekan içerisinde yaklaşık 10 dakika kalan Güneş ve arkadaşları, taksinin gelmesiyle dışarı çıktı. Atilla Kılıç aracın önüne, Güneş ve kız arkadaşı ise arka koltuğa geçti.



"ARKADAŞIMIN ARKADAŞI"



Sarışın güzel görüntü vermemek için yüzünü gizlerken; camını açarak soruları yanıtlayan Uğur Güneş ise, "Hanımefendi arkadaşımın arkadaşı. Yanlış bir şey yazmayın" ifadelerini kullandı.



Bu arada aracın etrafını saran çiçekçi çocuklar ise oyuncudan para almak için gülleri aracın içine atarak 100 TL bahşiş almayı başardı.