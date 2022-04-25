Uğur Güneş'in panik anları: Yanlış bir şey yazmayın!
'Diriliş Ertuğrul' dizisinde birlikte rol alan Uğur Güneş ve Atilla Kılıç, önceki gece Bebek'te yanlarında bir kadın arkadaşları ile görüntülendi. Gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan oyuncuların panik anları, kameralara yansıdı.
Son olarak final yapan 'Kanunsuz Topraklar' adlı dizide boy gösteren 34 yaşındaki oyuncu Uğur Güneş, geçtiğimiz ay Cihangir'de kameralara yansımıştı.
Orta Doğu'nun en büyük ödül töreni olan Murex Dor'da 'Uluslararası en iyi oyuncu' ödülüne layık görülen Güneş, "Çok onur verici bir şey benim için. Bu benim ilk uluslararası ödülüm. Orada Türkiye'nin adını bile duymak gurur verici. Çok mutlu oldum. Orada çok fazla takip ediyorlar ülkemizi, onur vericiydi" demişti.
YENİ PROJESİ
Ünlü oyuncu, "Yeni bir proje var mı?" sorusuna, "Şu an var bir sürü proje, senaryolar geliyor okuyorum. Aynı zamanda biraz da dinleniyorum. Eylül ayına kadar dijital bir platformda film yapmayı düşünüyorum. Ondan sonraki süreçte de ana akıma bir proje yapmak istiyorum" cevabını vermişti.
MEKAN ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER
Güneş, son olarak 10 Aralık 2014 - 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında yayın hayatına devam eden 'Diriliş Ertuğrul' adı dizide birlikte rol aldığı Atilla Kılıç ile Bebek'te yer alan Lucca adlı mekandan çıkarken objektiflere takıldı. İkilinin yanında, sarışın bir güzel de vardı.
Flaşların patlamasıyla şoke olan oyuncular ve kız arkadaşları, koşarak tekrar mekana girdi. Mekan içerisinde yaklaşık 10 dakika kalan Güneş ve arkadaşları, taksinin gelmesiyle dışarı çıktı. Atilla Kılıç aracın önüne, Güneş ve kız arkadaşı ise arka koltuğa geçti.
"ARKADAŞIMIN ARKADAŞI"
Sarışın güzel görüntü vermemek için yüzünü gizlerken; camını açarak soruları yanıtlayan Uğur Güneş ise, "Hanımefendi arkadaşımın arkadaşı. Yanlış bir şey yazmayın" ifadelerini kullandı.
Bu arada aracın etrafını saran çiçekçi çocuklar ise oyuncudan para almak için gülleri aracın içine atarak 100 TL bahşiş almayı başardı.
SÜRPRİZ KUTLAMA
Öte yandan Uğur Güneş, geçtiğimiz aylarda 'Kanunsuz Topraklar' dizi ekibinin sürpriziyle yeni yaşını kutlamıştı. Çekimler sırasında sete getirilen pastayla şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşayan ünlü isim, kendi fotoğrafıyla hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üflerken "sağlık" dilemişti.
Başta Esra Bilgiç olmak üzere tüm rol arkadaşlarının katıldığı kutlamada duygusal anlar yaşayan Güneş, "Tüm dünya için sağlık diliyorum. Ayrıca hepimizin hayallerinin gerçekleşeceği bir yıl olsun" demişti.
Hüseyin ALTUN/Milliyet