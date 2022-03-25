Ucuz sıfır otomobiller! 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

EKSTRA AKSESUARLI SATIŞLARI ŞİKAYET EDİN

Otomobil alırken bayilerin kâr paylarının düşmesi nedeniyle otomobile akla gelebilecek tüm aksesuarlar takılarak satış yapılmaya başlandı. Aksesuarların da orijinal ve pahalı olması nedeniyle bunu araç faturasına değil ekstra fatura ederek alıcıdan tahsil etmeye çalışıyorlar. Zaten yüksek fiyattan otomobil alan kişiler en az 20 bin lira da kullanmayacağı ve kendisinin talep etmediği aksesuarları da bayinin zorlaması nedeniyle almak zorunda kalıyor.