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    EkonomiUcuz sıfır otomobiller! 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...
    HaberlerEkonomi Haberleri Ucuz sıfır otomobiller! 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...
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    Ucuz sıfır otomobiller! 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Araba almak isteyenlere kötü haber! Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Araba fiyatlarında böylesi görülmedi. Sıfır araba fiyatları en ucuz 256 bin liradan başlıyor. Sıfır otomobil almak isteyenler piyasada otomobil bulamadığı için parası olsa da beklemek zorunda kalıyor. İthal edilen otomobillerde kotaların ülkelere göre değişmesi, üretimlerin aksaması gibi faktörler ülkede sıfır otomobil bulmayı da zorlaştırıyor. Ayrıca filoların sıfır otomobile olan talebinin artması nedeniyle de vatandaşın alım yapması zorlaşıyor. Maliyetlerdeki artış, volatil seyreden kur, çip krizi, emtiaya erişimdeki sorunlar, lojistik maliyetlerin artması da sıfır otomobillere ek yük getiriyor. Öte yandan araba alırken bayilerin kâr paylarının düşmesi nedeniyle otomobile akla gelebilecek tüm aksesuarlar takılarak satış yapılmaya başlandı. Aksesuarların da orijinal ve pahalı olması nedeniyle bunu araç faturasına değil ekstra fatura ederek alıcıdan tahsil etmeye çalışıyorlar. Zaten yüksek fiyattan otomobil alan kişiler en az 20 bin lira da kullanmayacağı ve kendisinin talep etmediği aksesuarları da bayinin zorlaması nedeniyle almak zorunda kalıyor. İşte araba almak isteyen milyonları ilgilendiren tüm detaylar...

    • 25 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
    • 25 Mart 2022 - 09:28 • Son Güncelleme:
    1Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon sorunu, Rusya-Ukrayna savaşı, çip krizi, Emtia fiyatlarındaki artış gibi nedenler hemen hemen her sektörü etkilemeye başladı. Otomotiv sektörü de bu durumdan yara aldı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte yavaşlayan Otomobil üretimi, yine pandemiyle ortaya çıkan elektronik ürün satışlarındaki patlamalar nedeniyle çip krizini ve çip üretiminde azalışı meydana getirdi. Yeni nesil araçların birçok parçasında çip bulunması nedeniyle bazı fabrikalar çipe erişemediğinden üretimlerini geçici olarak durdurdu.

    2RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA ETKİLİ OLUYOR

    RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA ETKİLİ OLUYOR

    Dünyanın önde gelen enerji ve çelik üreticisi konumunda bulunan Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle emtia fiyatlarında yükseliş başladı. Petrol tarihi zirvelerine yaklaşırken Rusya ile ticaretin zorlaşması ve para alışverişinin neredeyse imkansız hale gelmesi nedeniyle metal fiyatlarında da yükseliş gerçekleşti.

    3Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Arz sorunu nedeniyle birçok marka önlem alırken, Rusya’da faaliyet gösteren bazı otomotiv firmaları da üretimlerini durdurma kararı aldı.

    4SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI YÜKSELİYOR

    SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI YÜKSELİYOR

    Sıfır otomobil almak isteyenler piyasada otomobil bulamadığı için parası olsa da beklemek zorunda kalıyor. İthal edilen otomobillerde kotaların ülkelere göre değişmesi, üretimlerin aksaması gibi faktörler ülkede sıfır otomobil bulmayı da zorlaştırıyor.

    5Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Ayrıca filoların sıfır otomobile olan talebinin artması nedeniyle de vatandaşın alım yapması zorlaşıyor. Maliyetlerdeki artış, volatil seyreden kur, çip krizi, emtiaya erişimdeki sorunlar, lojistik maliyetlerin artması da sıfır otomobillere ek yük getiriyor.

    6STOKÇULUK AZALIYOR MU

    STOKÇULUK AZALIYOR MU?

    Geçtiğimiz aylarda bazı markalara yönelik incelemeler yapılmış ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştı. Sıfır otomobilleri stoklayanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde piyasada rahatlama meydana gelmişti.

    7Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Ancak elde tutulan araçların da satılmasıyla birlikte stokta tutulan otomobil sayısında azalma olduğu öngörülüyor.

    8SIFIR OTOMOBİLDE FIRSATÇI DÖNEMİ DE BAŞLADI

    SIFIR OTOMOBİLDE FIRSATÇI DÖNEMİ DE BAŞLADI

    Bayilerde bazı Satış temsilcileri otomobil almak isteyenleri sıraya koymaya başlarken, sıranın önüne geçmek isteyenler bir miktar ücreti gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

    9Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Satış temsilcileri ekstra ücret karşılığında alıcıyı üst sıralara getirip otomobiline daha erken kavuşmasını sağlıyor.

    10SIFIRI OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT

    SIFIRI OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT!

    Bayiden sıfır olarak da alınsa otomobilin kaportası ve boyası titizlikle incelenmeli. Binlerce kilometre öteden gemilerle taşınan otomobiller sonrasında tırlara yüklenerek depolara oradan da yine tırlar vasıtasıyla bayilere gönderiliyor. Lojistik operasyon kapsamında otomobiller zarar görebiliyor. Bunun önüne geçmek için bayiden otomobili çıkarırken ikinci el kısmındaki kişilerden boya kontrol cihazıyla aracı kontrol etmek istediğinizi belirtmeniz ve boya mikron değerlerine, otomobilin parçalarının düzgünlüğüne, parçalar arasındaki boşlukların eşitliğine dikkat etmeniz gerekiyor.

    11AKARYAKIT FİYATLARI ELEKTRİKLİLERE TALEBİ ARTIRIYOR

    AKARYAKIT FİYATLARI ELEKTRİKLİLERE TALEBİ ARTIRIYOR

    Akaryakıt fiyatlarının dünya genelinde yüksek olması nedeniyle hybrid ya da elektrikli otomobillere olan talep de artmaya başladı. Ülkemizde satılan hybrid otomobiller 100 kilometrede yaklaşık olarak 4-5 litre arasında yakıt sarfiyatında bulunuyor.

    12BAYİ İLE MUTLAKA PAZARLIK EDİN

    BAYİ İLE MUTLAKA PAZARLIK EDİN

    Bayiler liste fiyatı üzerinden esneme ya da ekstra küçük de olsa aksesuar hediyesi verebiliyor. Paspas, krom aksesuar, cam filmi gibi küçük hediyeleri talep edebilirsiniz.

    13EKSTRA AKSESUARLI SATIŞLARI ŞİKAYET EDİN

    EKSTRA AKSESUARLI SATIŞLARI ŞİKAYET EDİN

    Otomobil alırken bayilerin kâr paylarının düşmesi nedeniyle otomobile akla gelebilecek tüm aksesuarlar takılarak satış yapılmaya başlandı. Aksesuarların da orijinal ve pahalı olması nedeniyle bunu araç faturasına değil ekstra fatura ederek alıcıdan tahsil etmeye çalışıyorlar. Zaten yüksek fiyattan otomobil alan kişiler en az 20 bin lira da kullanmayacağı ve kendisinin talep etmediği aksesuarları da bayinin zorlaması nedeniyle almak zorunda kalıyor.

    14İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

    İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

    Citroen C3 1.2 PureTech Manuel 335 bin lira

    15Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Dacia Sandero Stepway 1.0 Turbo 368 bin 900 lira

    16Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Fiat Egea 1.4 Fire Easy 265 bin 900 lira

    17Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Honda City 1.5L VTEC Otomatik 382.200 lira

    18Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Hyundai i10 1.2 MPI manuel 285 bin lira

    19Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    KIA Picanto 1.0L Manuel 299 bin 900 lira

    20Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Mitsubishi Space Star Otomatik 303.250 lira

    21Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Nissan Micra 1.0 Manuel 388 bin 800 lira

    22Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Opel Corsa 1.2 Manuel 379 bin 900 lira

    23Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Peugeot 208 1.2 Manuel 362 bin 500 lira

    24Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Renault Clio 1.0 Sce Manuel 311 bin lira

    25Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Seat Ibiza 1.0 Evo Manuel 320 bin lira

    26Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Skoda Fabia 1.0 Manuel 379 bin 900 lira

    27Ucuz sıfır otomobiller 265 bin liradan başlıyor, piyasada bulmak zorlaştı...

    Volkswagen Polo 1.0 Manuel 371 bin 300 lira

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