Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? MEB 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi, şartları
Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimine göre bu yıl okullar 9 Eylül tarihinde açılacak. Okullar açılmadan önce ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyenler MEB Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi, şartları ve gerekli evraklar listesini araştırmaya başladı. Peki Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
• 06 Ağustos 2024 - 10:31 • Son Güncelleme:
• 06 Ağustos 2024 - 10:31 • Son Güncelleme: