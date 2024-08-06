Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? MEB 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi, şartları





ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER



1- Ücretli Öğretmen Başvuru Formu



2- Kimlik Fotokopisi



3- Öğrenim Belgesi



4- Sağlık Raporu



5- Adli Sicil Kaydı



6- Aile Durum Belgesi



7- Banka Hesap No



8- İletişim (e-mail ve telefon ) Bilgileri



Gerekli evraklar listesi detayları için başvuru yapılacak okulla iletişime geçebilirsiniz.



2024 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca başvurular genelde Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde alınıyor.