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Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? MEB 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi, şartları

Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimine göre bu yıl okullar 9 Eylül tarihinde açılacak. Okullar açılmadan önce ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyenler MEB Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi, şartları ve gerekli evraklar listesini araştırmaya başladı. Peki Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

• 06 Ağustos 2024 - 10:31 • Son Güncelleme:
• 06 Ağustos 2024 - 10:31 • Son Güncelleme:
1Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor MEB 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi, şartları

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim yılı için ücretli öğretmen alacak. Başvuru yapmak isteyen adayların tarih gözeterek e-Devlet üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve konuya ilişkin tüm detaylar

2Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor MEB 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi, şartları



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Aşağıdaki linkten başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

3Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor MEB 2024 Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi, şartları



ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

1- Ücretli Öğretmen Başvuru Formu

2- Kimlik Fotokopisi

3- Öğrenim Belgesi

4- Sağlık Raporu

5- Adli Sicil Kaydı

6- Aile Durum Belgesi

7- Banka Hesap No

8- İletişim (e-mail ve telefon ) Bilgileri

Gerekli evraklar listesi detayları için başvuru yapılacak okulla iletişime geçebilirsiniz.

2024 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca başvurular genelde Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde alınıyor.