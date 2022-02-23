Üç Kız Kardeş'te Türkan ve Somer boşanıyor mu?

Üç Kız Kardeş'in ilk bölümü Kanal D ekranlarında seyirci ile buluştu. İclal Aydın’ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından aynı adla ekrana uyarlanan iddialı dizinin 1 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesi anlatılıyor.