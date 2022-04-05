• 05 Nisan 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'yı görenler Yağmur Tanrısevsin'e benzetti!
Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterine hayat veren oyuncu Özgü Kaya sosyal medyanın gündeminde. Özgü Kaya'yı görenler Yağmur Tanrısevsin sandılar. Özgü Kaya'nın paylaşımlarına takipçilerinden "Yağmur Tanrısevsin'in ikizi gibisin" yorumları yağıyor.
• 05 Nisan 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:
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İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya sosyal medyanın gündeminde. Özgü Kaya yaşı ve hayatıyla merak edilmesinin yanında Yağmur Tanrısevsin'e benzerliğiyle de adından söz ettiriyor.
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