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MagazinÜç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'yı görenler Yağmur Tanrısevsin'e benzetti!
HaberlerMagazin Haberleri Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'yı görenler Yağmur Tanrısevsin'e benzetti!
• 05 Nisan 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'yı görenler Yağmur Tanrısevsin'e benzetti!

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterine hayat veren oyuncu Özgü Kaya sosyal medyanın gündeminde. Özgü Kaya'yı görenler Yağmur Tanrısevsin sandılar. Özgü Kaya'nın paylaşımlarına takipçilerinden "Yağmur Tanrısevsin'in ikizi gibisin" yorumları yağıyor.

• 05 Nisan 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:
1Üç Kız Kardeşin Türkanı Özgü Kayayı görenler Yağmur Tanrısevsine benzetti
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İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya sosyal medyanın gündeminde. Özgü Kaya yaşı ve hayatıyla merak edilmesinin yanında Yağmur Tanrısevsin'e benzerliğiyle de adından söz ettiriyor.

2Üç Kız Kardeşin Türkanı Özgü Kayayı görenler Yağmur Tanrısevsine benzetti

Üç Kız Kardeş dizisinde kardeşlerin en büyüğü olan Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıktı. Birbirinden iddialı pozlarını paylaşan Özgü Kaya'nın oyuncu Yağmur Tanrısevsin'e benzerliği konuşuluyor.

3ÖZGÜ KAYA VE YAĞMUR TANRISEVSİN KARDEŞ Mİ

ÖZGÜ KAYA VE YAĞMUR TANRISEVSİN KARDEŞ Mİ?

Özgü Kaya'yı görenler "Yağmur Tanrısevsin'in ikizi gibisin", "Yağmur Tanrısevsin kardeşin mi?", "Yağmur Tanrısevsin ve Özgü Kaya kardeş mi?" yorumlarında bulunuyor.

4ÖZGÜ KAYA YAŞI

ÖZGÜ KAYA YAŞI

Oyuncu Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Özgü Kaya ilk defa Adı Efsane dizisiyle seyirci karşısına çıktı.

5Üç Kız Kardeşin Türkanı Özgü Kayayı görenler Yağmur Tanrısevsine benzetti

Özgü Kaya'nın Yağmur Tanrısevsin ile bir akrabalığının olmadığı biliniyor.

6Üç Kız Kardeşin Türkanı Özgü Kayayı görenler Yağmur Tanrısevsine benzetti

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