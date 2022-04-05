Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'yı görenler Yağmur Tanrısevsin'e benzetti!

İclal Aydın'ın Üç Kız Kardeş kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya sosyal medyanın gündeminde. Özgü Kaya yaşı ve hayatıyla merak edilmesinin yanında Yağmur Tanrısevsin'e benzerliğiyle de adından söz ettiriyor.