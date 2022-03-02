• 02 Mart 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:
Üç Kız Kardeş dizisinin Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi şaşırttı! Güldür Güldür'ün efsane ismi...
İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kardeş dizisi, Kanal D ekranlarında iddialı bir başlangıç yaptı. Üç Kız Kardeş dizisinin başrollerini Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, İclal Aydın ve Reha Özcan paylaşıyor. Dizide hayat verdiği 'Rüçhan' karakteriyle izleyiciye korku salan ünlü oyuncu Veda Yurtsever hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
• 02 Mart 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı 'Rüçhan' karakteriyle seyirciyi öfkeden deliye döndüren başarılı oyuncu Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kimmiş...
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Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Veda Yurtsever'in eski eşini görenler şaşıp kaldı. Veda Yurtsever, 1998-2018 yılları arasında meslektaşı Mahir İpek ile evliydi.
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