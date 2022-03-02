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MagazinÜç Kız Kardeş dizisinin Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi şaşırttı! Güldür Güldür'ün efsane ismi...
HaberlerMagazin Haberleri Üç Kız Kardeş dizisinin Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi şaşırttı! Güldür Güldür'ün efsane ismi...
• 02 Mart 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:

Üç Kız Kardeş dizisinin Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi şaşırttı! Güldür Güldür'ün efsane ismi...

İclal Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Üç Kardeş dizisi, Kanal D ekranlarında iddialı bir başlangıç yaptı. Üç Kız Kardeş dizisinin başrollerini Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, İclal Aydın ve Reha Özcan paylaşıyor. Dizide hayat verdiği 'Rüçhan' karakteriyle izleyiciye korku salan ünlü oyuncu Veda Yurtsever hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

• 02 Mart 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:
1Üç Kız Kardeş dizisinin Rüçhanı Veda Yurtseverin eski eşi şaşırttı Güldür Güldürün efsane ismi...
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Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı 'Rüçhan' karakteriyle seyirciyi öfkeden deliye döndüren başarılı oyuncu Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kimmiş...

2Üç Kız Kardeş dizisinin Rüçhanı Veda Yurtseverin eski eşi şaşırttı Güldür Güldürün efsane ismi...

1969 yılında Bingöl'de dünyaya gelen Veda Yurtsever, oyunculuğa küçük yaşlardan itibaren gönül verdi. Eskişehir Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Veda Yurtsever, mezuniyetinin hemen ardından Diyarbakır'a yerleşti.

3Üç Kız Kardeş dizisinin Rüçhanı Veda Yurtseverin eski eşi şaşırttı Güldür Güldürün efsane ismi...

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda sahneye çıkan Veda Yurtsever, sonrasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.

4Üç Kız Kardeş dizisinin Rüçhanı Veda Yurtseverin eski eşi şaşırttı Güldür Güldürün efsane ismi...

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitmenlik yapan Veda Yurtsever, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda yönetmen yardımcılığı görevini de üstlendi.

5Üç Kız Kardeş dizisinin Rüçhanı Veda Yurtseverin eski eşi şaşırttı Güldür Güldürün efsane ismi...

2006 yılında rol aldığı İki Aile dizisiyle ekran macerasına adım atan Veda Yurtsever; Kırgın Çiçekler, Babil, Alev Alev ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarda rol aldı.

6Üç Kız Kardeş dizisinin Rüçhanı Veda Yurtseverin eski eşi şaşırttı Güldür Güldürün efsane ismi...

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Veda Yurtsever'in eski eşini görenler şaşıp kaldı. Veda Yurtsever, 1998-2018 yılları arasında meslektaşı Mahir İpek ile evliydi.

7Üç Kız Kardeş dizisinin Rüçhanı Veda Yurtseverin eski eşi şaşırttı Güldür Güldürün efsane ismi...

Şimdilerde SHOW TV'nin sevilen yapımı Güldür Güldür'de Hayati karakterini canlandıran Mahir İpek, her hafta izleyiciyi kırıp geçiriyor.

8Üç Kız Kardeş dizisinin Rüçhanı Veda Yurtseverin eski eşi şaşırttı Güldür Güldürün efsane ismi...

Anlaşmalı bir şekilde sessiz sedasız boşanan ünlü çiftin, 'Söz' adında bir çocukları bulunuyor.

9Üç Kız Kardeş dizisinin Rüçhanı Veda Yurtseverin eski eşi şaşırttı Güldür Güldürün efsane ismi...

Veda Yurtsever, aile mahkemesine verdiği dilekçede ''Mahir İpek ile yıllar içinde ilişkimizin yıprandığı kanaatine varıp dostluğumuzun devamı için evliliğimizin sona ermesi kararını verdik'' ifadelerini kullanmıştı.

10Üç Kız Kardeş dizisinin Rüçhanı Veda Yurtseverin eski eşi şaşırttı Güldür Güldürün efsane ismi...

Mahir İpek ve Veda Yurtsever'in 20 yıllık evliliği, 20 dakikalık bir dava sonucu bitmişti.

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