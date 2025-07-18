Tuzla'daki özel hastanede neler oluyor? Şoke eden iki ölüm; burun estetiğine gitti hayatını kaybetti

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Kalbinin durduğunu, kalp krizi geçirdiğini söylediler. Ben de şüpheli ölüm diye düşünerek savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu an Adli Tıp Kurumu'nda kardeşimin cenazesine otopsi yapıldı, işlemler tamamlandı. Birazdan alacağım. Hastaneden ve doktorlardan yani suçlularsa bir ihmalleri varsa şikayetçi olduğumu belirttim. Daha önce de zaten bu hastanenin bir Brezilyalı manken mi artık oyuncu mudur? Yağ aldırma operasyonundan vefatının gerçekleştiğini biliyoruz. İnternette yayınlanmış. Ama hastane personeli olarak, çalışanları olarak, çok rahat ve pişkinler. Biz hastaneye suç duyurusunda bulunduğumuzda, devamında oldukça rahat hareketler, gülmeler falan. Ben oradan biraz uzaklaştım. Çünkü kendimi tuttum. Kimseye bir şey dokunmayayım, söylemeyeyim, zarar vermeyeyim diye. Durum bundan ibaret. Hastane kardeşimi aldı bizden. Ama inşallah gelecekte hiçbir hastamızın ya da hasta yakınımız bu acıları yaşamasın" dedi.