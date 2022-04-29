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    Tuzla'da fabrika yangını!

    İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın sonrası patlama meydana geldi. 3 işçi hayatını kaybetti, 9 işçi ise yaralandı. Bitişik nizam 6 iş yerindeki yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Patlamaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

    DHA
    • 29 Nisan 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:
    DHA
    • 29 Nisan 2022 - 15:32 • Son Güncelleme:
    1Tuzlada fabrika yangını
    2Tuzlada fabrika yangını
    3Tuzlada fabrika yangını
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