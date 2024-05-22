Tuvalette doğum yapan genç kadın bebeği çöpe attı! Savunması kan dondurdu
Kastamonu’da tuvalette doğum yaptıktan sonra yeni doğmuş bebeğini çöp poşetine sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan Cansu Ç.'nin (18) yargılanmasına başlandı. Cansu Ç. doğum sonrası bebeğinin hareket etmediği için öldüğünü sandığını belirtirken, 'Canlı doğsaydı, aileme söyleyecektim. Çocuğu çöp poşetine koydum ve babama verdim. Babama, 'evde çöpler var' diyerek, bunları çöpe at dedim, o da gidip çöpe attı' ifadelerini kullandı. Cansu Ç. ayrıca, 'O sırada Ercan ile nişanlıydım. Fakat çocuk Kenan’dandı. Kenan’ı arayıp düşük yaptığımı söyledim. Ercan ile hemen evlenip çocuğumu sağlıklı bir şekilde büyütmek istedim.' dedi.
• 22 Mayıs 2024 - 10:39 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2024 - 10:39 • Son Güncelleme: