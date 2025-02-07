Tuvalete gittiğine pişman oldu: Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini sahipsiz diye aldılar

Manavgat Evrenseki Turizm Bölgesinde kendi yaptığı 3 tekerlekli elektrikli bisikletine binip omuzundaki köpeğiyle zil takıp oynan ve geçimini turistlerin verdiği bahşişlerle sağlayan Süleyman Güler, geçtiğimiz gün hayvanının tuvalet ihtiyacını karşılamak için onu omuzundan indirdi.