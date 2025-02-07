Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemTuvalete gittiğine pişman oldu: Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini sahipsiz diye aldılar
HaberlerGündem Haberleri Tuvalete gittiğine pişman oldu: Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini sahipsiz diye aldılar

Tuvalete gittiğine pişman oldu: Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini sahipsiz diye aldılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıllarca omuzundaki köpeğiyle birlikte zil takıp oynayarak turistlerin ilgi odağı olan Süleyman Güler'in Pinscher cinsi köpeği sahipsiz zannedilip alındı. Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini tuvalet ihtiyacı için indirdiği sırada alındığını gören adam hayatını şokunu yaşadı. Kayıp ilanı sonrası alan kişinin geri getirmesiyle köpeğine kavuşan Güler, " Onu göremeyince kalp krizi geçirdim. Bu anlatılamaz bir sevgi" dedi.

İHA
• 07 Şubat 2025 - 10:46 • Son Güncelleme:
İHA
• 07 Şubat 2025 - 10:46 • Son Güncelleme:
1Tuvalete gittiğine pişman oldu: Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini sahipsiz diye aldılar

Manavgat Evrenseki Turizm Bölgesinde kendi yaptığı 3 tekerlekli elektrikli bisikletine binip omuzundaki köpeğiyle zil takıp oynan ve geçimini turistlerin verdiği bahşişlerle sağlayan Süleyman Güler, geçtiğimiz gün hayvanının tuvalet ihtiyacını karşılamak için onu omuzundan indirdi.

2Tuvalete gittiğine pişman oldu: Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini sahipsiz diye aldılar

Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sahipsiz sandığı köpeği alarak gitti. Etrafına bakınca Mia adını verdiği köpeğini göremeyen adam, onun çalındığını sandı.

3Tuvalete gittiğine pişman oldu: Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini sahipsiz diye aldılar

Sosyal medyadan kayıp ilanı da veren Güler, 1 gün sonrası ise can dostuna kavuştu.

4KALP KRİZİ GEÇİRDİM

"KALP KRİZİ GEÇİRDİM"

Güler, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Sahipsiz zannedip birisi götürmüş. Bunlar özel köpekler, sahipsiz değil.

5Tuvalete gittiğine pişman oldu: Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini sahipsiz diye aldılar

Onu göremeyince kalp krizi geçirdim. Bu anlatılamaz bir sevgi.

6Tuvalete gittiğine pişman oldu: Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini sahipsiz diye aldılar

Bugüne kadar koynuma yatan bir köpekti, alındığı için dün akşam yatamadık. Getiren arkadaşa teşekkür ediyorum."