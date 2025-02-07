Tuvalete gittiğine pişman oldu: Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini sahipsiz diye aldılar
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıllarca omuzundaki köpeğiyle birlikte zil takıp oynayarak turistlerin ilgi odağı olan Süleyman Güler'in Pinscher cinsi köpeği sahipsiz zannedilip alındı. Yıllardır omuzundan indirmediği köpeğini tuvalet ihtiyacı için indirdiği sırada alındığını gören adam hayatını şokunu yaşadı. Kayıp ilanı sonrası alan kişinin geri getirmesiyle köpeğine kavuşan Güler, " Onu göremeyince kalp krizi geçirdim. Bu anlatılamaz bir sevgi" dedi.
İHA
• 07 Şubat 2025 - 10:46 • Son Güncelleme:
İHA
• 07 Şubat 2025 - 10:46 • Son Güncelleme: