Türkler dünyanın her yerinde! Azeriler, Kazaklar, Tatarlar, Özbekler, Türkmenler, Karaylar, Gagavuzlar...
Türkler, sadece Türkiye ve civar ülkelerde değil dünyanın dört bir yanında yaşamaktadır ve sayımız dünyanın birçok ülkesinde azımsanamayacak kadar fazladır. Peki, Dünya’da kaç Türk var? Hangi ülkede ne kadar Türk yaşıyor?
DÜNYA'DA KAÇ TÜRK VAR?
Dünyada 350 milyondan fazla Türk bulunuyor. Bu nüfusun yaklaşık üçte biri Türkiye'de yaşamaktadır. Dünyada gurbetçi olarak yaşayan Türk nüfusu Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre yaklaşık olarak 5 milyondur. İşte tüm dünyada yaşayan Türklerin sayısı ve yaşadığı bölgeler...
Almanya:
Gurbetçi ülkesi olarak da bildiğimiz Almanya tabii ki yurt dışında yaşayan Türklerin ilk tercihi olmaktadır. Yabancılık çekmediğimiz bu ülkede Türk mahalleleri bile bulunmaktadır. Almanya'da yaşayan yurttaşlarımızın sayısı ise 2 milyon civarındadır.
Fransa:
İngilizce en çok konuşulan dil olmadan önce Türkiye'de en çok konuşulan yabancı dil Fransızca'ydı. Belki de bu sebeple Türklerin en çok tercih ettiği ikinci ülke Fransa. Fransa'da yaklaşık 750 bin türk yaşamaktadır.
Hollanda:
Türk vatandaşların tercih ettiği üçüncü ülke olmaktadır. Hollanda sınırları içerisinde yaşayan Türk sayısı 500 bindir.
İngiltere:
Listenin dördüncü sırasında İngiltere bulunuyor. İngiltere'de yaşayan Türk sayısı ise 400 bin civarında.
Amerika Birleşik Devletleri:
Türkler, Amerika'nın en çok New York, Kaliforniya, Florida, Teksas gibi bölgelerinde yaşamayı tercih etmektedir. ABD sınırlarında yaşayan Türk gurbetçiler ile Türk halkından olanların sayısı ise 1 milyon civarında.
Avusturya:
6. Sırayı Avusturya almaktadır. Avusturya'da 250 bin Türk yaşamaktadır.
Belçika:
Burada yaşayan Türklerin büyük kısmı 1960 yıllarında çalışmak için göç edip yerleşen vatandaşlarımızdır. Belçika'da yaklaşık 240 bin Türk yaşamaktadır.
Avustralya:
Avustralya sınırları içerisinde 150 bin Türk yaşamaktadır.
İsviçre.
Bu ülkede 130 bin civarı Türk yaşamaktadır.
Danimarka:
Danimarka ise 10. olarak listededir. Burada 75 bin civarında Türk bulunur.
TÜRK HALKLARININ YAŞADIĞI BÖLGELER VE SAYILARI
Türk halklarının toplam nüfusu 300-350 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. İşte dünyanın pek çok bölgesinde yaşayan Türk halklarnın sayıları...
İran
50.000.000
Özbekistan
31.900.000
Rusya
30.000.000
Çin
80.000.000
Kazakistan
20.300.000
Azerbaycan
10.047.000
Kırgızistan
5.000.000
Türkmenistan
5.000.000
Afganistan
9.000.000
Irak
3.000.000
Suriye
1.500.000
Tacikistan
1.200.000
Bulgaristan
585.000
Ukrayna
300.000
Gürcistan
300.000
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
280.000
Karaylar
2,500
Kırım
248.200
Moldova Gagavuzya
158.000
Yunanistan
130.000
Moğolistan
110.000
Kuzey Makedonya
82.000
Güney Kore
73.800
Kosova
70.000
Ahıska Türkleri
629.000