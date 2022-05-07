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Türkler dünyanın her yerinde! Azeriler, Kazaklar, Tatarlar, Özbekler, Türkmenler, Karaylar, Gagavuzlar...

Türkler, sadece Türkiye ve civar ülkelerde değil dünyanın dört bir yanında yaşamaktadır ve sayımız dünyanın birçok ülkesinde azımsanamayacak kadar fazladır. Peki, Dünya’da kaç Türk var? Hangi ülkede ne kadar Türk yaşıyor?

• 07 Mayıs 2022 - 11:28 • Son Güncelleme:
• 07 Mayıs 2022 - 11:28 • Son Güncelleme:
1DÜNYADA KAÇ TÜRK VAR

DÜNYA'DA KAÇ TÜRK VAR?

Dünyada 350 milyondan fazla Türk bulunuyor. Bu nüfusun yaklaşık üçte biri Türkiye'de yaşamaktadır. Dünyada gurbetçi olarak yaşayan Türk nüfusu Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre yaklaşık olarak 5 milyondur. İşte tüm dünyada yaşayan Türklerin sayısı ve yaşadığı bölgeler...

2Almanya:

Almanya:

Gurbetçi ülkesi olarak da bildiğimiz Almanya tabii ki yurt dışında yaşayan Türklerin ilk tercihi olmaktadır. Yabancılık çekmediğimiz bu ülkede Türk mahalleleri bile bulunmaktadır. Almanya'da yaşayan yurttaşlarımızın sayısı ise 2 milyon civarındadır.

3Fransa:

Fransa:

İngilizce en çok konuşulan dil olmadan önce Türkiye'de en çok konuşulan yabancı dil Fransızca'ydı. Belki de bu sebeple Türklerin en çok tercih ettiği ikinci ülke Fransa. Fransa'da yaklaşık 750 bin türk yaşamaktadır.

4Hollanda:

Hollanda:

Türk vatandaşların tercih ettiği üçüncü ülke olmaktadır. Hollanda sınırları içerisinde yaşayan Türk sayısı 500 bindir.

5İngiltere:

İngiltere:

Listenin dördüncü sırasında İngiltere bulunuyor. İngiltere'de yaşayan Türk sayısı ise 400 bin civarında.

6Amerika Birleşik Devletleri:

Amerika Birleşik Devletleri:

Türkler, Amerika'nın en çok New York, Kaliforniya, Florida, Teksas gibi bölgelerinde yaşamayı tercih etmektedir. ABD sınırlarında yaşayan Türk gurbetçiler ile Türk halkından olanların sayısı ise 1 milyon civarında.

7Avusturya:

Avusturya:

6. Sırayı Avusturya almaktadır. Avusturya'da 250 bin Türk yaşamaktadır.

8Belçika:

Belçika:

Burada yaşayan Türklerin büyük kısmı 1960 yıllarında çalışmak için göç edip yerleşen vatandaşlarımızdır. Belçika'da yaklaşık 240 bin Türk yaşamaktadır.

9Avustralya:

Avustralya:

Avustralya sınırları içerisinde 150 bin Türk yaşamaktadır.

10İsviçre.

İsviçre.

Bu ülkede 130 bin civarı Türk yaşamaktadır.

11Danimarka:

Danimarka:

Danimarka ise 10. olarak listededir. Burada 75 bin civarında Türk bulunur.

12TÜRK HALKLARININ YAŞADIĞI BÖLGELER VE SAYILARI

TÜRK HALKLARININ YAŞADIĞI BÖLGELER VE SAYILARI

Türk halklarının toplam nüfusu 300-350 milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. İşte dünyanın pek çok bölgesinde yaşayan Türk halklarnın sayıları...

13İran

İran

50.000.000

14Özbekistan

Özbekistan

31.900.000

15Rusya

Rusya

30.000.000

16Çin

Çin

80.000.000

17Kazakistan

Kazakistan

20.300.000

18Azerbaycan

Azerbaycan

10.047.000

19Kırgızistan

Kırgızistan

5.000.000

20Türkmenistan

Türkmenistan

5.000.000

21Afganistan

Afganistan

9.000.000

22Irak

Irak

3.000.000

23Suriye

Suriye

1.500.000

24Tacikistan

Tacikistan

1.200.000

25Bulgaristan

Bulgaristan

585.000

26Ukrayna

Ukrayna

300.000

27Gürcistan

Gürcistan

300.000

28Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

280.000

29Karaylar

Karaylar

2,500

30Kırım

Kırım

248.200

31Moldova Gagavuzya

Moldova Gagavuzya

158.000

32Yunanistan

Yunanistan

130.000

33Moğolistan

Moğolistan

110.000

34Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya

82.000

35Güney Kore

Güney Kore

73.800

36Kosova

Kosova

70.000

37Ahıska Türkleri

Ahıska Türkleri

629.000

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