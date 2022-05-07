Türkler dünyanın her yerinde! Azeriler, Kazaklar, Tatarlar, Özbekler, Türkmenler, Karaylar, Gagavuzlar...

Fransa:

İngilizce en çok konuşulan dil olmadan önce Türkiye'de en çok konuşulan yabancı dil Fransızca'ydı. Belki de bu sebeple Türklerin en çok tercih ettiği ikinci ülke Fransa. Fransa'da yaklaşık 750 bin türk yaşamaktadır.