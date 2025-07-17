Türkiye'yi ayağa kaldıran facia sonrası mahkemede söyledi: Tahliyemi istemiyorum
Kaynak : İHA
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin devam eden duruşmanın 10. gününde sanıklar, tahliyelerini talep etti. Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ise "Kendimi savunacak bir şey bulamıyorum. Tahliyemi istemiyorum" dedi. Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül ise kendini savunacak halde olmadığını belirterek, sonrasında tahliyeye ilişkin beyan vermek istediğini dile getirdi. Öte yandan yangında eşi ve çocuğuyla birlikte kurtulan Gülnihal Temizkan, "Hayatta olduğumuz için şükredemez haldeyiz. Davacıyım ve şikayetçiyim" dedi.
Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması 10'uncu gününde devam ediyor. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Grand Kartal Otel yangınına ilişkin duruşmanın 9. gününde savcı, tutuksuz yargılanan 5 sanık için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamını talep etti. Savcılık tarafından ayrıca LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kübra Demir'in ağır kusurlu olduğu ifade edilerek, sanıkların tutuklu yargılanması talep edildi.
Yangın faciasında 3 evladını, 4 torununu ve gelinini kaybeden müşteki avukatı Yüksel Gültekin, "Emir Aras'ın otelden eşi ve çocuğuyla birlikte kaçtığı bu görüntü yayınlandığı andan itibaren Türkiye ayağa kalktı. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Gözümüzün içimize baka baka yalan söylemeye utanmaz. Organize cinayet şebekesi. Biz takdiri mahkemeye ait olmak üzere burada bu olaya bulaşan aile, belediye personeli, il özel idare personeli, Mudurnu enerji şirketi yetkililerinin hepsinin olası kasttan yargılanmasını talep ediyoruz. Emir Aras'ın kaçış görüntülerini milyonlar izledi, insan müsveddesi. Böyle bir cinayette dışarıda sanık kalırsa yüreğimizde kan durmaz. Bu insanlar derhal tutuklansın bunun başka izahı yok. Kat görevlisi şefi ve resepsiyon şefi nasıl dışarıda olur?" dedi.
Müşteki avukatının talebinin ardından mahkeme başkanı sanıklara tahliyeye ilişkin taleplerini sordu. Sanıklar önceki savunmalarını yenileyerek, tahliyesini talep etti.
Tahliyeye ilişkin talebi sorulan Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras, "Kendimi savunacak bir şey bulamıyorum. Tahliyemi istemiyorum. Çok üzgünüm" dedi. Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül ise kendini savunacak halde olmadığını belirterek, sonrasında tahliyeye ilişkin beyan vermek istediğini dile getirdi.
Kafede aşçı olarak görev yaparken yangında yaşamını yitiren Eslem Uyanık'ın ablası Emel Uyanık, gözyaşlarıyla konuşmasına devam ederek, "Arayan kişi, ‘televizyonu açarsanız durumun vahametini anlarsınız' dedi. Gördükten sonra bayıldım. Bolu'ya geldim ve kardeşimin cesedini teşhis ettim. Ben de SGK'da denetçiyim. Bu kadar basit bir iş değil bizim işimiz. Tek bir harfin açıklamasını yapıyoruz raporumuzda. Bu insanları görünce işimizi ne kadar düzgün yaptığımızı anlıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Eşi ve çocuğuyla yangından kurtulan Gülnihal Temizkan, "Gece saat 03.29'da eşimin bağırmasıyla uyandım. Ben, eşim ve oğlumla otelde kalıyorduk. O sırada ben de ‘Bu kadar panik yapacak ne var?' diye camdan dışarı baktım. Durumun büyüklüğünü bakınca anladım. 2 kat yanıyordu.
Koridora çıkarak ilerlemeye çalıştık. Zincir yaparak çıkmaya çalıştık. Dumanların içinde kaldık. Sonra geri döndük. Sonra eşim aracının anahtarını aşağıda bir kişiye attı. Bizim otomobil zaten yakındaydı, anahtarı alan kişiye aracı otele paralel şekilde park etmesini istedi. Saat 03.50 civarıydı, camlardan atladık. Pencerelerden çarşaflarla inen insanlar vardı. Alarm yoktu, içeride herhangi bir yönlendirme tabelası yoktu. Biz sola döndüğümüz için hayattayız. Hayatta olduğumuz için şükredemez haldeyiz. Davacıyım ve şikayetçiyim" dedi.