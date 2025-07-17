Türkiye'yi ayağa kaldıran facia sonrası mahkemede söyledi: Tahliyemi istemiyorum

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Yangın faciasında 3 evladını, 4 torununu ve gelinini kaybeden müşteki avukatı Yüksel Gültekin, "Emir Aras'ın otelden eşi ve çocuğuyla birlikte kaçtığı bu görüntü yayınlandığı andan itibaren Türkiye ayağa kalktı. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Gözümüzün içimize baka baka yalan söylemeye utanmaz. Organize cinayet şebekesi. Biz takdiri mahkemeye ait olmak üzere burada bu olaya bulaşan aile, belediye personeli, il özel idare personeli, Mudurnu enerji şirketi yetkililerinin hepsinin olası kasttan yargılanmasını talep ediyoruz. Emir Aras'ın kaçış görüntülerini milyonlar izledi, insan müsveddesi. Böyle bir cinayette dışarıda sanık kalırsa yüreğimizde kan durmaz. Bu insanlar derhal tutuklansın bunun başka izahı yok. Kat görevlisi şefi ve resepsiyon şefi nasıl dışarıda olur?" dedi.