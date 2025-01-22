Türkiye'nin ilk yüz naklinin yıl dönümünde duygusal buluşma! Yüz nakli olan Uğur Acar donör Ahmet Kaya'nın kızıyla görüştü

Acar ise aile olarak kabul ettiği Kaya ailesinin her zaman destekçisi olduğunu söyledi. Uğur Acar, “Görüntülü arıyorum sağ olsun onlar da her fırsatta görüşüyorlar. Allah Ahmet Kaya ağabeyimizden razı olsun. Bana ikinci hayat fırsatı sundu. 13 yıl geçti çok uzun bir zaman ama hala aile ile bağımızı koparmadık" diye konuştu.