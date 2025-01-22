Türkiye'nin ilk yüz naklinin yıl dönümünde duygusal buluşma! Yüz nakli olan Uğur Acar donör Ahmet Kaya'nın kızıyla görüştü
Türkiye'de 13 yıl önce ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar (33), naklin yıl dönümünde donör Ahmet Kaya'nın kızı Emine Kaya (35) ile görüştü. Duygulandıran görüntülü görüşme sonrası Acar, yaş pasta keserek ikinci hayatının 13'üncü yılını kutladı. Donör Ahmet Kaya'nın yüzünü bağışlayan ailesiyle bağını hiç koparmayan Uğur Acar, kendisine ikinci hayat sunan aileyle sık sık görüşüyor. Sık sık telefonla görüntülü görüşen Acar, ailenin bir ihtiyacı olup olmadığını her fırsatta soruyor. Ahmet Kaya'nın kızı Emine Kaya ile gerçekleşen görüntülü görüşmelerde zaman zaman duygusal anlar da yaşanıyor.
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
• 22 Ocak 2025 - 12:01 • Son Güncelleme:
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-
• 22 Ocak 2025 - 12:01 • Son Güncelleme: