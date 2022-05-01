Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.670.77USD14.840.37ALTIN905.410.55
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    EkonomiTürkiye'nin en zengin illeri belli oldu! TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...
    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...
    ABONE OL

    Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. Bir ülke için ekonominin en önemli göstergesi olan GSYH, o ülkede üretilen mal ve hizmet değerlerinin toplamıdır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu.

    • 01 Mayıs 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:
    • 01 Mayıs 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:
    1Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre kişi başına düşen milli gelirin en düşük ve en yüksek olduğu iller ortaya çıktı.

    2Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) en yüksek payı %30,1 ile İstanbul aldı

    Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) en yüksek payı %30,1 ile İstanbul aldı

    İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den %30,1 pay aldı.

    3Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    İstanbul'u, 482 milyar 589 milyon TL ve %9,6 pay ile Ankara

    4Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    306 milyar 713 milyon TL ve %6,1 pay ile İzmir izledi.

    5Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 5 milyar 65 milyon TL ile Tunceli

    6Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    4 milyar 487 milyon TL ile Ardahan

    7Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    ve 3 milyar 191 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

    8Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    Kişi başına GSYH'de 2020 yılında, İstanbul 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı.

    9Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    İstanbul'u, 96 bin 745 TL ile Kocaeli

    10Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    ve 85 bin 396 TL ile Ankara izledi.

    11Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 22 bin 104 TL ile Van,

    12Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    21 bin 357 TL ile Ağrı

    13Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    ve 20 bin 421 TL ile Şanlıurfa son üç sırada yer aldı.

    14ANKARA BÜYÜMEYE EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN İL OLDU

    ANKARA BÜYÜMEYE EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN İL OLDU

    Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre %1,79 artışına en fazla katkı veren il %0,59 ile Ankara oldu.

    15Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    Ankara'yı %0,21 ile Gaziantep

    16Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    ve %0,19 ile Kocaeli izledi.

    17Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    Yıllık GSYH büyümesine 2020 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında %0,85 ile Antalya,

    18Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    %0,11 ile Muğla

    19Türkiyenin en zengin illeri belli oldu TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    %0,09 ile İstanbul yer aldı.

    2015. Artvin

    15. Artvin

    50.833 TL

    2114. Çanakkale

    14. Çanakkale

    53.690 TL

    2213. Bolu

    13. Bolu

    54.156 TL

    2312. Yalova

    12. Yalova

    55.029 TL

    2411. Eskişehir

    11. Eskişehir

    55.609 TL

    2510. Muğla

    10. Muğla

    56.453 TL

    269. Kırklareli

    9. Kırklareli

    57.034 TL

    278. Bilecik

    8. Bilecik

    57.069 TL

    287. Bursa

    7. Bursa

    58.957 TL

    296. İzmir

    6. İzmir

    60.554 TL

    305. Antalya

    5. Antalya

    60.632 TL

    314. Tekirdağ

    4. Tekirdağ

    70.788 TL

    323. Ankara

    3. Ankara

    85 bin 396

    332. Kocaeli

    2. Kocaeli

    96 bin 745 TL

    341. İstanbul

    1. İstanbul

    97 bin 950 TL

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı!

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un dehşet senaryosunu açıkladı!

    Çok kuvvetli yağmur başlıyor, saat verildi! Meteoroloji resmen duyurdu! Hava giderek soğuyor, İstanbul, İzmir, Ankara dahil onlarca ilde...

    Çok kuvvetli yağmur başlıyor, saat verildi! Meteoroloji resmen duyurdu! Hava giderek soğuyor, İstanbul, İzmir, Ankara dahil onlarca ilde...

    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...

    Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına çifte zam! Rakamlar belli oluyor, tek tek açıklandı, en düşüğü...