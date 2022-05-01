Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...
Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. Bir ülke için ekonominin en önemli göstergesi olan GSYH, o ülkede üretilen mal ve hizmet değerlerinin toplamıdır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre kişi başına düşen milli gelirin en düşük ve en yüksek olduğu iller ortaya çıktı.
Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) en yüksek payı %30,1 ile İstanbul aldı
İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den %30,1 pay aldı.
İstanbul'u, 482 milyar 589 milyon TL ve %9,6 pay ile Ankara
306 milyar 713 milyon TL ve %6,1 pay ile İzmir izledi.
İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 5 milyar 65 milyon TL ile Tunceli
4 milyar 487 milyon TL ile Ardahan
ve 3 milyar 191 milyon TL ile Bayburt yer aldı.
Kişi başına GSYH'de 2020 yılında, İstanbul 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı.
İstanbul'u, 96 bin 745 TL ile Kocaeli
ve 85 bin 396 TL ile Ankara izledi.
İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 22 bin 104 TL ile Van,
21 bin 357 TL ile Ağrı
ve 20 bin 421 TL ile Şanlıurfa son üç sırada yer aldı.
ANKARA BÜYÜMEYE EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN İL OLDU
Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre %1,79 artışına en fazla katkı veren il %0,59 ile Ankara oldu.
Ankara'yı %0,21 ile Gaziantep
ve %0,19 ile Kocaeli izledi.
Yıllık GSYH büyümesine 2020 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında %0,85 ile Antalya,
%0,11 ile Muğla
%0,09 ile İstanbul yer aldı.
15. Artvin
50.833 TL
14. Çanakkale
53.690 TL
13. Bolu
54.156 TL
12. Yalova
55.029 TL
11. Eskişehir
55.609 TL
10. Muğla
56.453 TL
9. Kırklareli
57.034 TL
8. Bilecik
57.069 TL
7. Bursa
58.957 TL
6. İzmir
60.554 TL
5. Antalya
60.632 TL
4. Tekirdağ
70.788 TL
3. Ankara
85 bin 396
2. Kocaeli
96 bin 745 TL
1. İstanbul
97 bin 950 TL