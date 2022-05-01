Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! TÜİK çarpıcı rakamları açıkladı...

Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) en yüksek payı %30,1 ile İstanbul aldı

İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den %30,1 pay aldı.