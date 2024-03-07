Türkiye'nin en soğuk ve en sıcak gün rekorları kıran illeri belli oldu! 53 yıllık Meteoroloji raporunda çarpıcı rakamlar ortaya çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1970-2023 yılları arısındaki Türkiye Ortalama Sıcaklık raporunda, en sıcak ve en soğuk yıllardan, aylara göre en yüksek ve en düşük sıcaklıkların yaşandığı yıllar ile bölgelere ait veriler derlendi.