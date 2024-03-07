Türkiye'nin en soğuk ve en sıcak gün rekorları kıran illeri belli oldu! 53 yıllık Meteoroloji raporunda çarpıcı rakamlar ortaya çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1970-2023 yılları ölçümlerine göre, 53 yılın sıcaklık rekoru 15 Ağustos 2023 günü 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da yaşanırken, en soğuk gün ise 9 Ocak 1990 günü Çaldıran'da eksi 46,4 derece olarak kayda geçti.
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 07 Mart 2024 - 10:55 • Son Güncelleme:
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
• 07 Mart 2024 - 10:55 • Son Güncelleme: