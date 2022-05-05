Türkiye'nin en büyük ili! Türkiye'de aslen en çok nereli var? Listede büyük sürpriz: İstanbul gerilerde kaldı...

İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER!

TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz il olmak için en iyi koşullara sahip? 922 ilçe arasından 82. il olmaya en uygun koşullara sahip ilçeler hangileri? İşte ilçe ilçe o liste...