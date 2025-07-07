Türkiye'nin doğusu burada serinliyor: Hafta sonu 10 bin kişi oluyor

4

Daha sıcağı görmediklerini ama hafta sonları özellikle çok yoğun olduklarını aktaran işletme sahibi Mehmet Bahçeci, "Burası Hazar Gölü’nde bulunuyor. Burayı en çok Malatya, Diyarbakır, Mardin, özellikle Güneydoğu Bölgesi tercih ederken, son zamanlarda batı tarafından da talepler alıyoruz. Burada 22 tane 1+1 ve 2+1 dediğimiz çam ormanları içerisinde evlerimiz ve çadırlarımız var. Hafta sonu 10 bine yakın vatandaşı ağırlayabiliyoruz. Pazar günleri bu rakamları da yakalayabiliyoruz. Talep çok yüksek. Doğunun gerçekten görülmesi gereken yerlerinden bir tanesi Hazar Gölü’dür. Beklentinin çok üstündeyiz. Kendine göre buranın da bir doğası var. Ege sahillerini aratmıyor. Ege sahili kendine göre bir güzelliğe sahipken, Elazığ Hazar Gölü de kendine göre bir güzelliği var. Buranın Ege’den farkı, tektonik bir göl ve sodalı olmasıdır. Burada vatandaşlar çok hızlı bir şekilde bronzlaşıyor. Bizim ülkemiz de, bölgemiz de çok güzel" dedi.